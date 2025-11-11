Japonlar Neden Parayı Özel Bir Tepsiye Koyarak Verir?

Japonya’nın ilk büyük mağazalarından Mitsukoshi, o dönemde peşin satış sistemini başlattı. Daha önce tüccarlar genelde veresiye çalışırdı. Ancak Mitsukoshi sabit fiyat ve nakit ödeme uygulamasıyla çığır açtı. Bu yeni düzenle para alışverişi de daha sık yapılmaya başlandı.

1918 yılında yayımlanan bir sözlükte, 'kaikei-bon' yani hesap tepsisi ifadesine rastlanıyor. Hatta o dönem bazı tepsilerin altına lastik yerleştirilerek bozuk paraların şıngırtısının önüne geçildiği bile yazıyor. Yani bu küçük tepsiler yaklaşık bir asırdır Japonya’da ödeme kültürünün parçası.