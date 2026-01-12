onedio
Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
12.01.2026 - 15:31

Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil fiyatları merak konusu oldu. Yeni yılda markaların fiyat artışı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Türkiye pazarında oldukça tercih edilen Chery, Ocak ayında geçerli olacak fiyat listelerini yayınladı. Fiyatları uzun süredir sabit olan Chery, Ocak ayında hem fiyatlarında hem de modellerinde güncellemeye gitti.

Peki, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri ne kadar?

İşte, Chery Ocak 2026 güncel fiyat listesi.

Chery Fiyat Listesi Ocak 2026

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery'nin fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen araba fiyat listeleri sıfır araç sahiplerince merak ediliyor. Peki Chery Ocak ayında fiyat artışına gitti mi?

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Tiggo 7, Ocak 2026 fiyat listesi

  • Prestige 4x2 2.380.000 TL

  • Prestige 4x4 2.599.000 TL

Chery Yeni Tiggo 8, Ocak 2026 fiyat listesi

  • Prestige 2.899.000 TL

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
