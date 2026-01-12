Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 Güncel Fiyatlar
Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil fiyatları merak konusu oldu. Yeni yılda markaların fiyat artışı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Türkiye pazarında oldukça tercih edilen Chery, Ocak ayında geçerli olacak fiyat listelerini yayınladı. Fiyatları uzun süredir sabit olan Chery, Ocak ayında hem fiyatlarında hem de modellerinde güncellemeye gitti.
Peki, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri ne kadar?
İşte, Chery Ocak 2026 güncel fiyat listesi.
Chery Fiyat Listesi Ocak 2026
Chery Tiggo 7, Ocak 2026 fiyat listesi
Chery Yeni Tiggo 8, Ocak 2026 fiyat listesi
