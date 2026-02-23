Salomon, Penti ve Daha Fazlası: Sezon Sonu İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar
Kışın son demleri yaklaşırken moda dünyasında fiyatlar resmen dibi gördü! Penti'den Adidas'a, Derimod'dan AVVA'ya kadar en sevdiğiniz markalarda kaçırılmayacak sepet fırsatları ve ek kuponlar havada uçuşuyor. Gardırobunuzu yenilemek için yılın o beklenen anı geldi!
Bu içerik 23.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Penti yeni sezon bra ve easy sliplerde 3 al 2 öde fırsatı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seiko saatlerde tüm indirimlere ek 1.000 TL kupon indirimi!
So Chic aksesuar ürünlerinde 2. ürüne %30 ve ek sepet kuponu!
İpekyol'da %70'e var indirimleri kaçırmayın!
Soulife ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek %15 fırsatı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grimelange erkek giyimde %20 indirime ek 100 TL kupon!
U.S. Polo Assn. ürünlerinde %60’a varan indirime ek net %10 indirim!
AVVA sepette %30 net indirime ek 400 TL kupon fırsatı!
Salomon ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!
Ray-Ban gözlüklerde sepette %45 indirime ek 100 TL kupon!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adidas ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!
Derimod %70 indirime ek 2. ürüne net %40 indirim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın