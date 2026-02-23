onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Hediye
Salomon, Penti ve Daha Fazlası: Sezon Sonu İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Salomon, Penti ve Daha Fazlası: Sezon Sonu İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.02.2026 - 16:48

Kışın son demleri yaklaşırken moda dünyasında fiyatlar resmen dibi gördü! Penti'den Adidas'a, Derimod'dan AVVA'ya kadar en sevdiğiniz markalarda kaçırılmayacak sepet fırsatları ve ek kuponlar havada uçuşuyor. Gardırobunuzu yenilemek için yılın o beklenen anı geldi!

Bu içerik 23.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Penti yeni sezon bra ve easy sliplerde 3 al 2 öde fırsatı!

Penti yeni sezon bra ve easy sliplerde 3 al 2 öde fırsatı!

Yeni sezonda şıklığı ve konforu yakalamak isteyenler için Penti’nin seçili alt ve üst iç giyim ürünlerinde kaçırılmayacak bir kampanya sizi bekliyor.

Penti yeni sezon bra ve easy sliplerde 3 al 2 öde fırsatı!

Seiko saatlerde tüm indirimlere ek 1.000 TL kupon indirimi!

Seiko saatlerde tüm indirimlere ek 1.000 TL kupon indirimi!

Lüks saat tutkunları için Seiko koleksiyonunda, 5.000 TL ve üzeri alımlarda geçerli dev kupon fırsatı saat severleri bekliyor.

Seiko saatlerde tüm indirimlere ek 1.000 TL kupon indirimi!

So Chic aksesuar ürünlerinde 2. ürüne %30 ve ek sepet kuponu!

So Chic aksesuar ürünlerinde 2. ürüne %30 ve ek sepet kuponu!

Kombinlerin tamamlayıcısı takılarda So Chic fırsatlarıyla tanışın; ikinci üründeki indirime ek %10 sepet kuponunu kullanmayı unutmayın.

So Chic aksesuar ürünlerinde 2. ürüne %30 ve ek sepet kuponu!

İpekyol'da %70'e var indirimleri kaçırmayın!

İpekyol'da %70'e var indirimleri kaçırmayın!

İpekyol ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Soulife ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek %15 fırsatı!

Soulife ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek %15 fırsatı!

Modern ve dinamik tasarımlarda yüksek indirim oranlarını ek fırsatlarla birleştirmek isteyenler için Soulife kategorisi yayında.

Soulife ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek %15 fırsatı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grimelange erkek giyimde %20 indirime ek 100 TL kupon!

Grimelange erkek giyimde %20 indirime ek 100 TL kupon!

Grimelange erkek ürünlerinde indirimler

U.S. Polo Assn. ürünlerinde %60’a varan indirime ek net %10 indirim!

U.S. Polo Assn. ürünlerinde %60’a varan indirime ek net %10 indirim!

Klasik tarzından ödün vermeyenler için Polo kalitesi dev indirimlerle geliyor; mevcut indirimlere ek sepet fırsatlarını sakın kaçırmayın.

U.S. Polo Assn. ürünlerinde %60’a varan indirime ek net %10 indirim!

AVVA sepette %30 net indirime ek 400 TL kupon fırsatı!

AVVA sepette %30 net indirime ek 400 TL kupon fırsatı!

Erkek giyiminde şıklığın adresi AVVA’da, 2.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz ekstra kuponlarla sepetinizi hafifletin.

AVVA sepette %30 net indirime ek 400 TL kupon fırsatı!

Salomon ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Salomon ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Outdoor tutkunlarının vazgeçilmezi Salomon, zorlu hava koşullarına uygun ayakkabı ve ekipmanlarda sepet avantajları sunuyor.

Salomon ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Ray-Ban gözlüklerde sepette %45 indirime ek 100 TL kupon!

Ray-Ban gözlüklerde sepette %45 indirime ek 100 TL kupon!

Güneş gözlüğü dünyasının efsanesi Ray-Ban modellerinde, 2.000 TL alışverişe özel ek kupon avantajıyla tarzınızı koruyun.

Ray-Ban gözlüklerde sepette %45 indirime ek 100 TL kupon!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adidas ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Adidas ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Spor ayakkabıdan tekstile kadar dünya devinin ikonik tasarımlarına, sezon sonuna özel ek sepet indirimleriyle sahip olmanın tam zamanı.

Adidas ürünlerinde sepette %35’e varan indirim!

Derimod %70 indirime ek 2. ürüne net %40 indirim!

Derimod %70 indirime ek 2. ürüne net %40 indirim!

Deri ceket ve ayakkabıda sezonun en iddialı fiyatları Derimod’da; hem ana indirimden yararlanın hem de ikinci ürün fırsatıyla kombinizi tamamlayın.

Derimod %70 indirime ek 2. ürüne net %40 indirim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın