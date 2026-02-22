Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
Alışveriş listelerini hazırlayın çünkü bu hafta 'İndirimi nerede görsek oradayız!' diyoruz. Kedi mamasından kült ruca, gizemli kitaplardan mutfak düzenleyicilere kadar sepetleri dolduran o meşhur ürünleri tek tek inceledik. Üstelik Onedio okurlarına özel ekstra indirim kodlarını da aralara serpiştirdik. Hazırsanız sepete atma maratonu başlasın!
Bu içerik 22.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Dyson hayali kuranlar buraya: Efsane süpürgelerde özel fiyat fırsatları başladı!
Ayna parlaklığında saçlar hayal değil: Elseve Glycolic Gloss serisiyle tanışın!
Evini dev bir sinema salonuna dönüştürmek isteyenler buraya: HY300Pro+ Android 14 projektörle tanışın!
Gizem sevdalıları buraya: Tuhaf Resimler - Alex Michaelides haftanın kitabı seçildi!
Duş suyunuz saç ve cilt bakımınızın ilk adımı olsun: Bluefox Silver duş filtresiyle kirece veda edin!
Dudaklarda "yok gibi" ama kusursuz: Clinique Almost Lipstick - Nude Honey kapış kapış gidiyor!
Dizilerin en şık eşlikçisi: Madame Coco Angers beş bölmeli çerezlik!
Mutfakta düzen devrimi: Nandy Home 6'lı saklama kabı setiyle karmaşaya son!
Hem %14 indirim hem "ONEDIO" koduyla ekstra %20: Sporcuların neden bu pakete saldırdığı belli oldu!
Yarı fiyatına cool görünmek mi? %50 indirimi görenler Void stoklarını bitiriyor!
Kış şıklığında %26 indirim: TubaButik ekose detaylı montla tarzınızı konuşturun!
Piyasanın en ucuzu: Royal Canin kedi mamasında %30 indirimi gören stokluyor!
Sepette %20 + %10 indirim ve "ONEDIO10" kodu: Bu kaban için sıraya girilir!
Sevgililer Günü kurtarıcısı %40 indirime ek "ONEDIO20" koduyla resmen şov yapıyor!
