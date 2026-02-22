onedio
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.02.2026 - 11:11

Alışveriş listelerini hazırlayın çünkü bu hafta 'İndirimi nerede görsek oradayız!' diyoruz. Kedi mamasından kült ruca, gizemli kitaplardan mutfak düzenleyicilere kadar sepetleri dolduran o meşhur ürünleri tek tek inceledik. Üstelik Onedio okurlarına özel ekstra indirim kodlarını da aralara serpiştirdik. Hazırsanız sepete atma maratonu başlasın!

Bu içerik 22.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dyson hayali kuranlar buraya: Efsane süpürgelerde özel fiyat fırsatları başladı!

Dyson hayali kuranlar buraya: Efsane süpürgelerde özel fiyat fırsatları başladı!

Ev temizliğinin 'Ferrari'si Dyson modellerinde bu hafta resmen şenlik var. Dyson V8 Total Clean 14.999 TL, Cyclone V10 Absolute 21.999 TL ve V12 Detect Slim Absolute 29.999 TL özel fiyatlarıyla Trendyol'da sizi bekliyor. Üstelik V15 Detect Absolute alana ayaklı ünite hediye! 'Birlikte al' seçeneğini kullanmayı sakın unutmayın, bu fırsatlar bir daha gelmez!

Dyson fırsatlarını hemen yakala

Ayna parlaklığında saçlar hayal değil: Elseve Glycolic Gloss serisiyle tanışın!

Ayna parlaklığında saçlar hayal değil: Elseve Glycolic Gloss serisiyle tanışın!

Sosyal medyanın yeni favorisi, saçlara o meşhur 'cam parlaklığı' etkisini veren Elseve Glycolic Gloss serisi haftanın yıldızları arasında! Bu yeni seri, şu an tüm indirimlere ek Plus üyelerine özel %30 indirimle Trendyol'da. Mat ve cansız saçlara veda edip kuaförden yeni çıkmış gibi görünmek isteyenler bu fırsatı kaçırmasın!

%30 indirim fırsatı burada

Evini dev bir sinema salonuna dönüştürmek isteyenler buraya: HY300Pro+ Android 14 projektörle tanışın!

Evini dev bir sinema salonuna dönüştürmek isteyenler buraya: HY300Pro+ Android 14 projektörle tanışın!

130 inç'e kadar görüntü yansıtabilen, Android 14 işletim sistemiyle Netflix’ten YouTube’a her şeye tek tıkla ulaşmanızı sağlayan bu projektör, 4K desteği ve otomatik düzeltme özellikleriyle teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi. 

HY300Pro+ Android 14 Projektör

Gizem sevdalıları buraya: Tuhaf Resimler - Alex Michaelides haftanın kitabı seçildi!

Gizem sevdalıları buraya: Tuhaf Resimler - Alex Michaelides haftanın kitabı seçildi!

3 milyondan fazla okura ulaşmış bir yazarın kaleminden çıkan bu eser, kitapseverlerin sepetinden eksik olmuyor. Dokuz tuhaf resmin ardındaki sırrı çözerken kendinizi olay örgüsünün içinde kaybedeceksiniz.

Tuhaf Resimler - Alex Michaelides

Duş suyunuz saç ve cilt bakımınızın ilk adımı olsun: Bluefox Silver duş filtresiyle kirece veda edin!

Duş suyunuz saç ve cilt bakımınızın ilk adımı olsun: Bluefox Silver duş filtresiyle kirece veda edin!

Saçlarınızın matlığından veya cildinizin kurumasından şikayetçiyseniz suçlusu musluk suyundaki klor ve ağır metaller olabilir. KDF 55 ve aktif karbon teknolojisiyle suyu arıtan bu filtre, aletsiz montajıyla saniyeler içinde takılıyor. 

Bluefox SILVER Duş Filtresi

Dudaklarda "yok gibi" ama kusursuz: Clinique Almost Lipstick - Nude Honey kapış kapış gidiyor!

Dudaklarda "yok gibi" ama kusursuz: Clinique Almost Lipstick - Nude Honey kapış kapış gidiyor!

Sosyal medyayı kasıp kavuran Black Honey’nin yeni kardeşi Nude Honey, dudaklara o doğal parlaklığı ve nemi veriyor. Çok satanlar listesine girmesine şaşırmadık; çünkü bir alan bir daha vazgeçemiyor!

Clinique Almost Lipstick Ruj - Nude Honey

Dizilerin en şık eşlikçisi: Madame Coco Angers beş bölmeli çerezlik!

Dizilerin en şık eşlikçisi: Madame Coco Angers beş bölmeli çerezlik!

Madame Coco kalitesi ve şıklığıyla tasarlanan bu çerezlik, akşam keyiflerinize estetik katıyor. Fiyat-performans dengesiyle bu hafta listelerin en üst sıralarında yerini aldı.

Madame Coco Angers Beş Bölmeli Çerezlik

Mutfakta düzen devrimi: Nandy Home 6'lı saklama kabı setiyle karmaşaya son!

Mutfakta düzen devrimi: Nandy Home 6'lı saklama kabı setiyle karmaşaya son!

'Mutfak dolabım neden bu kadar karışık?' sorusunun cevabı burada! 6 adet devasa saklama kabından oluşan bu set, mikrodalga ve difriz uyumuyla mutfağınızın yeni kahramanı oldu bile. Çok satanlar listesinin gizli yıldızı!

Nandy Home 6 Adet Freshbox Saklama Kabı Seti

Hem %14 indirim hem "ONEDIO" koduyla ekstra %20: Sporcuların neden bu pakete saldırdığı belli oldu!

Hem %14 indirim hem "ONEDIO" koduyla ekstra %20: Sporcuların neden bu pakete saldırdığı belli oldu!

Tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yönetmek isteyenler buraya! Protein Ocean protein bar 32'li paket, ana indirimine ek olarak 'ONEDIO' koduyla tam bir fırsat şölenine dönüşüyor. Hem karnınız doysun hem vicdanınız rahat etsin!

32'li Protein Bar Paketi

Yarı fiyatına cool görünmek mi? %50 indirimi görenler Void stoklarını bitiriyor!

Yarı fiyatına cool görünmek mi? %50 indirimi görenler Void stoklarını bitiriyor!

Sokak stilinde konfor ve şıklığı bir arada arayanlar için Void oversize eşofman altı şu an tam %50 indirimde! Ayarlanabilir paçası ve premium dokusuyla 'evden bakkala giderken bile cool olayım' diyenlerin sepetinden eksik olmuyor.

Yazlık Nakışlı VOID Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı

Kış şıklığında %26 indirim: TubaButik ekose detaylı montla tarzınızı konuşturun!

Kış şıklığında %26 indirim: TubaButik ekose detaylı montla tarzınızı konuşturun!

Hem nostaljik hem de modern bir kış stili arayanlar için geri sayım başladı. Kadife yaka ve ekose detaylarıyla fark yaratan bu mont, %26 indirimli fiyatıyla bu haftanın 'en şık çok satanı' seçildi.

Kadife Yaka Ekose Detaylı Kadın Mont

Piyasanın en ucuzu: Royal Canin kedi mamasında %30 indirimi gören stokluyor!

Piyasanın en ucuzu: Royal Canin kedi mamasında %30 indirimi gören stokluyor!

Pati dostlarımız için ziyafet vakti! Kısırlaştırılmış kediler için dünya markası Royal Canin Sterilised 10 kg, şu an piyasadaki en ucuz fiyatıyla ve %30 indirimle Petgross’ta. Kedi sahiplerinin bu haftaki 'ortak kararı' net bir şekilde bu stok paketi oldu.

Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 Kg

Sepette %20 + %10 indirim ve "ONEDIO10" kodu: Bu kaban için sıraya girilir!

Sepette %20 + %10 indirim ve "ONEDIO10" kodu: Bu kaban için sıraya girilir!

Yağmur Butik çiçek kabartmalı kaban, bej renginin asaletini devasa bir indirimle sunuyor. Sepetteki %20 + %10 indirime ek olarak 'ONEDIO10' koduyla kışın en karlı alışverişini yapmaya hazır olun.

Çiçek Kabartmalı Şal Yaka Keçe Kaban

Sevgililer Günü kurtarıcısı %40 indirime ek "ONEDIO20" koduyla resmen şov yapıyor!

Sevgililer Günü kurtarıcısı %40 indirime ek "ONEDIO20" koduyla resmen şov yapıyor!

Hediye krizine son! Paen basic unisex 2'li hoodie paketi, hem %40 indirimli fiyatıyla hem de Onedio okurlarına özel 'ONEDIO20' koduyla ekstra avantajlı. Birini kendinize, birini sevgilinize alın; aşkınızı yumuşacık hoodie'lerle taçlandırın.

Paen 2'li Hoodie Paketi

