21 - 27 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 21 - 27 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.02.2026 - 18:33

21 - 27  Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Şubat 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.






Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 159 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 49,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 48 TL

  • Fuse Tea Soğuk Çay 1 Litre 48 TL

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler indirimlere buradan göz atabilir.

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 319 TL

  • Muratbey Misto Peynir 200 gr 149 TL

  • Muratbey Anadolu Lezzetleri 200 gr 159 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 119 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 169 TL

  • Torku / Kaanlar / Tarkya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 249 TL

  • Sütaş Yam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 229 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 99 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 39,50 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 215 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 215 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

  • Marmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 800 gr 210 TL

  • Sarelle Süper 2'li 275 TL

  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 245 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 229 TL

  • Superfresh Dondurulmuş Pizza King İnce 600 gr 139 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Doruk Buğday Unu 5 Kg 125 TL

  • Kotex Ultra Hijyenik Ped 57,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 gr 79,50 TL

  • Capri Sun Meyveli İçecek 200 ml 12,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Tam Tane Bulgur 1 Kg 29,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 179,90 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 189 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 239 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 70 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • LAV Nehir Optikli 12 Parça Çay Seti 149,50 TL 

  • LAV AlinLAV Alinda Kase 6'lı 89,50 TL 

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 109,50 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 79,50 TL

Tazenin Yıldızları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
