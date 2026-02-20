onedio
A101'e Katlanabilir Portatif Mangallı Masa Geliyor! 26 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu

etiket A101'e Katlanabilir Portatif Mangallı Masa Geliyor! 26 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.02.2026 - 18:23 Son Güncelleme: 20.02.2026 - 18:34

26 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Şubat 2026 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Kiwi Su Sebili 5.499 TL

Kiwi Su Sebili 5.499 TL

  • Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

  • Vestel Mini Buzdolabı 4.799 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Sevilen beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL

Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL

  • Nordmende 65' UHD Android Tv 23.999 TL

  • Onvo 65' Frameless 4K QLED Google Tv 25.999 TL

  • Piranha Magsafe Powerbank 10.000 mAh 799 TL

  • Piranha Masaüstü Telefon / Tablet Standı 119 TL

  • Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 459 TL

  • Piranha Bluetooth Şarjlı Kablosuz Mouse 299 TL

Kiwi Dijital Termos 369 TL

Kiwi Dijital Termos 369 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 649 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

  • Sinbo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Smate Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL

  • Kiwi IPL Epilasyon Aleti 1.099 TL

  • Kiwi Yün Kazak Temizleme Cihazı 199 TL

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

  • İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL

  • İzolasyonlu Piknik Çantası 10 Litre 249 TL

  • İzolasyonlu Piknik Çantası 15 Litre 299 TL

  • Aprilla Elektronik Para Kasası 999 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL
  • Escamp 6500 Flat Tiny House 399.000 TL
Nehir Servis Gereçleri 145 TL

Nehir Servis Gereçleri 145 TL

  • Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 50 TL

  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 40 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 25 TL

  • Fileli 6 + 1 Pasta Seti 329 TL

  • Fileli Ayaklı Servis Tabağı 175 TL

  • Fileli Kurabiyelik 199 TL

  • Fileli Kase 119 TL

  • Fileli Kase 3'lü 89,50 TL

  • Fileli Kase 2'li 69,50 TL

  • Hascevher Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 549 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere 899 TL

  • Yemek Taşıma Kabı 499 TL

  • Pipetli Çelik Termos 699 TL

  • Çift Cidarlı Kalpli Borosilikat Kupa 149 TL

  • Kulplu Tombik Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Baharatlık 29,50 TL

  • Luminarc Servis Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Yemek Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Tatlı Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Kase 69,50 TL

  • Cam Limon Sıkacağı 29,50 TL

  • Kaşıklı Şekerlik 49,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

  • Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Kılıflı Saklama Kabı 69,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 4'lü 199 TL

  • Renkli Saklama Kabı 6'lı 149 TL

  • Kristal Baharatlı Seti 6'lı 149 TL

  • Mug Seti 3'lü 299 TL

  • Deterjan Hazneli Süngerli Bulaşıklık 64,50 TL

  • Kapaklı Kek Fanusu 89,50 TL

  • Salata Kurutucu 179 TL

  • Metaltex Baharat - Kavanoz Rafları 199 TL

  • Beslenme Kabı 69,50 TL

  • Müsli Kabı 49,50 TL

  • Sevimli Pipet 4'lü 59,50 TL

  • 4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Tuvalet Fırçası 89,50 TL

  • Yuvarlak Sepet 79,50 TL

  • Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL

  • Çok Amaçlı Kutu 89,50 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Macromax Clean & Wonder Sprey Mop 249 TL

  • Macromax Multi Yedek Mop 99,50 TL

  • Macromax Temizlik Seti 249 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Tek kişilik Çarşaf Seti 309 TL

  • Zorluteks Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 549 TL

  • Zorluteks Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 309 TL

  • Kadın Yarım Fermuarlı Polar 249 TL

  • Erkek Ottoman Kapüşonlu Sweatshirt 349 TL

  • Tek Kişilik Pamuk Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL

  • Kadın Ekose Oduncu Gömlek 299 TL

  • Erkek Ekose Oduncu Gömlek 499 TL

  • Softshell Çocuk Mont 349 TL

  • Güneşlik Perde 199 TL

  • English Home Çift Kişilik Yorgan 429 TL

  • Kadın / Erkek Ekose Desenli Pijama Takımı 349 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 429 TL

  • Erkek Eşofman Alt 499 TL

  • English Home Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 379 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 549 TL

  • Keçeli Ütü Masası Kılıfı 99,50 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 679 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 679 TL

Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

  • Volta VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

  • Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler indirimlere buradan göz atabilir.

