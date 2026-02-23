Bugün İndirimde Neler Var? 23 Şubat 2026 Günün Fırsatları
Haftaya bomba gibi bir giriş yapmak isteyenler buraya! Bugün listemizde yok yok; sezon sonu %70’e varan dev moda indirimlerinden mutfakların kurtarıcısı akıllı filtrelere, vücudunuzu şımartacak lüks kremlerden sinema keyfini aratmayan atıştırmalıklara kadar her şey burada. Üstelik Onedio okurlarına özel ekstra indirim kodlarını da aralara serpiştirdik. Hazırsanız alışveriş başlasın!
Bu içerik 23.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Moda dünyasında sezon sonu indirimi: Penti, Polo ve Adidas ürünlerinde %70’e varan indirimleri kaçırmayın!
Rahatlığın klasik adresi: Crocs Classic terliklerde günün fırsatını yakalayın!
Mutfakta temiz su devrimi: Brita Marella filtreli sürahiyle damacana derdine son verin!
Çalışma masanıza teknolojik dokunuş: Busstier dokunmatik ve bükülebilir masa lambası!
Evin havasını değiştiren halı günleri başladı: En şık modellerde kaçırılmayacak fırsatlar!
Uyku kalitesini artıran teknoloji: Madame Coco 2’li klimalı yastıkla ferah uykular!
Cildinizi yoğun nemle şımartın: Clinique Deep Comfort vücut kremiyle pürüzsüzlüğe ulaşın!
Duş sonrası keyfin adı: Green Black Afra kadın pike bornozla lüksü hissedin!
Hem sağlıklı hem lezzetli: Protein Brownie Mix %25 indirime ek "mdzn" koduyla daha da avantajlı!
Konfor ve şıklık bir arada: %40’a varan indirimle Void premium oversize eşofman altına şans verin!
Kirpik günü heyecanı başladı: Tüm ikonik MAC maskaraları kısa süreliğine 1299 TL!
Mutfakta İtalyan şıklığı: İkonik SMEG tencere-tava ürünlerinde kupon ve %6 indirim fırsatı!
Zamansız bir imza: Yves Rocher’nin dünyaca ünlü tüm parfümleri hala net %20 indirimde!
