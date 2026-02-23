onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 23 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.02.2026 - 12:46

Haftaya bomba gibi bir giriş yapmak isteyenler buraya! Bugün listemizde yok yok; sezon sonu %70’e varan dev moda indirimlerinden mutfakların kurtarıcısı akıllı filtrelere, vücudunuzu şımartacak lüks kremlerden sinema keyfini aratmayan atıştırmalıklara kadar her şey burada. Üstelik Onedio okurlarına özel ekstra indirim kodlarını da aralara serpiştirdik. Hazırsanız alışveriş başlasın!

Bu içerik 23.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Moda dünyasında sezon sonu indirimi: Penti, Polo ve Adidas ürünlerinde %70’e varan indirimleri kaçırmayın!

Moda dünyasında sezon sonu indirimi: Penti, Polo ve Adidas ürünlerinde %70’e varan indirimleri kaçırmayın!

Gardırobunu yenilemek isteyenler için beklenen an geldi! Sezonun en sevilen markalarında dev indirimler başladı. Spor şıklığından ev giyimine kadar ihtiyacınız olan her şeyde %70’e varan fırsatları yakalamak için acele edin, stoklar hızla tükeniyor!

Moda fırsatlarını hemen keşfet

Rahatlığın klasik adresi: Crocs Classic terliklerde günün fırsatını yakalayın!

Rahatlığın klasik adresi: Crocs Classic terliklerde günün fırsatını yakalayın!

Dünyanın en rahat terliği desek abartmış olmayız. Hem dışarıda hem evde vazgeçilmeziniz olacak Crocs Classic, günün fırsatıyla Amazon’da sizi bekliyor. Renk seçenekleri tükenmeden favorinizi seçin!

Crocs Classic Terlik burada

Mutfakta temiz su devrimi: Brita Marella filtreli sürahiyle damacana derdine son verin!

Mutfakta temiz su devrimi: Brita Marella filtreli sürahiyle damacana derdine son verin!

Hem bütçenizi hem de sağlığınızı korumanın en pratik yolu! Brita Marella, Maxtra Pro filtresiyle kireci ve ağır metalleri süzerek size taptaze içme suyu sunuyor. Bugünün en çok satanlar listesinde zirveyi zorlayan bu ürünü kaçırmayın.

BRITA Marella XL

Çalışma masanıza teknolojik dokunuş: Busstier dokunmatik ve bükülebilir masa lambası!

Çalışma masanıza teknolojik dokunuş: Busstier dokunmatik ve bükülebilir masa lambası!

Kitap okurken veya çalışırken gözlerinizi yormayacak, istediğiniz açıda bükülebilen bu şarjlı masa lambası, modern tasarımıyla masanıza çok yakışacak.  

Masa lambasını hemen incele

Evin havasını değiştiren halı günleri başladı: En şık modellerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Evin havasını değiştiren halı günleri başladı: En şık modellerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Evinizin ruhunu tek bir dokunuşla değiştirmeye ne dersiniz? Salonunuzun veya odanızın havasını tazelemek için bu fırsatları değerlendirin.

Halı indirimlerini incele

Uyku kalitesini artıran teknoloji: Madame Coco 2’li klimalı yastıkla ferah uykular!

Uyku kalitesini artıran teknoloji: Madame Coco 2’li klimalı yastıkla ferah uykular!

Geceleri terleme derdine son veren özel yapısıyla Madame Coco klimalı yastıklar, uyku konforunuzu bambaşka bir seviyeye taşıyor. 2’li set avantajıyla yatak odanıza ferahlık getirmeye hazırlanın.

Madame Coco 2'li Klimalı Yastık

Cildinizi yoğun nemle şımartın: Clinique Deep Comfort vücut kremiyle pürüzsüzlüğe ulaşın!

Cildinizi yoğun nemle şımartın: Clinique Deep Comfort vücut kremiyle pürüzsüzlüğe ulaşın!

Özellikle kış aylarında kuruyan ciltlerin kurtarıcısı burada! Clinique Deep Comfort, yoğun formülüyle cildinizi derinlemesine nemlendiriyor ve ipeksi bir yumuşaklık bırakıyor.  

2,250 TL yerine indirimle 1,960.80 TL. 

Clinique Deep Comfort Yoğun Nem Sağlayan Vücut Kremi 200 ml

Duş sonrası keyfin adı: Green Black Afra kadın pike bornozla lüksü hissedin!

Duş sonrası keyfin adı: Green Black Afra kadın pike bornozla lüksü hissedin!

Yumuşacık pike dokusu ve şık pudra rengiyle Green Black bornoz, banyo sonrası kendinizi şımartmanız için tasarlandı. Hafif yapısı ve yüksek su emici özelliğiyle gardırobunuzun en sevilen parçası olacak.

1.700 TL yerine 1.275 TL. 

Afra Kadın Bornoz Pudra

Hem sağlıklı hem lezzetli: Protein Brownie Mix %25 indirime ek "mdzn" koduyla daha da avantajlı!

Hem sağlıklı hem lezzetli: Protein Brownie Mix %25 indirime ek "mdzn" koduyla daha da avantajlı!

Tatlı krizlerini vicdan azabı çekmeden atlatmak isteyen sporcular ve sağlıklı yaşam tutkunları buraya! Animal Joy Protein Brownie Mix, %25 indirimine ek olarak 'mdzn' koduyla ekstra %10 indirimli. Pratik, protein dolu ve aşırı lezzetli!

Fiyatı 449 TL. 

Brownie karışımını yakala

Konfor ve şıklık bir arada: %40’a varan indirimle Void premium oversize eşofman altına şans verin!

Konfor ve şıklık bir arada: %40’a varan indirimle Void premium oversize eşofman altına şans verin!

Hem rahat olayım hem de tarzımdan ödün vermeyeyim diyenlerin sepetinden eksik etmediği o parça tam olarak bu!

Sadece 799 TL. 

Void fırsatını yakala

Kirpik günü heyecanı başladı: Tüm ikonik MAC maskaraları kısa süreliğine 1299 TL!

Kirpik günü heyecanı başladı: Tüm ikonik MAC maskaraları kısa süreliğine 1299 TL!

Kat kat sürseniz de topaklanmayan MACStack Mega, doğal bir dokunuş sunan Chestnut veya suya dayanıklı Waterproof modelleri arasından favorinizi seçin. Bu özel fiyatlarla bakışlarınıza MAC etkisini katmanın tam zamanı!

MAC maskara fırsatlarını yakala

Mutfakta İtalyan şıklığı: İkonik SMEG tencere-tava ürünlerinde kupon ve %6 indirim fırsatı!

Mutfakta İtalyan şıklığı: İkonik SMEG tencere-tava ürünlerinde kupon ve %6 indirim fırsatı!

Sadece yemek pişirmek değil, mutfakta bir sanat eseri sergilemek isteyenler buraya! Tasarımıyla büyüleyen SMEG tencere ve tava serisinde kupon fırsatlarını ve ikinci ürüne özel %6 indirimi sakın kaçırmayın.  

SMEG ürünlerini keşfet

Zamansız bir imza: Yves Rocher’nin dünyaca ünlü tüm parfümleri hala net %20 indirimde!

Zamansız bir imza: Yves Rocher’nin dünyaca ünlü tüm parfümleri hala net %20 indirimde!

Hediyeleşmek için özel bir günü beklemeye gerek yok; kendinize veya sevdiklerinize en güzel yatırım bir parfümdür. Dünyaca ünlü burunlar tarafından geliştirilen ve her biri farklı bir hikaye anlatan Yves Rocher parfümleri, tüm notalarıyla hala net %20 indirimle sizi bekliyor!

En sevdiğin kokuyu indirimle al

