Sevgili Oğlak, yeni bir haftaya başlarken, enerjinin tavan yaptığını hissediyoruz. Ciddiyetin ve kararlılığınla öne çıkıyor, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Kariyerinde uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir planın detayları netleşmeye başlıyor. İş yerinde bir pozisyon değişikliği ya da sorumluluklarının artacağı bir döneme giriyor olabilirsin. Disiplinli ve kararlı tavrınla çevrendekilerin güvenini kazanıyor, emeklerinin karşılığını görmeye başlıyorsun.

Maddi konularda da güçlenmeye başlıyorsun. Stratejik bir konuşma, belki de bir iş görüşmesi, seni bir adım daha ileriye taşıyabilir. Üst düzey bir yetkiliyle yapacağın bir görüşme, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Pazartesi günü, bu yeni dönemin güçlü temellerini atıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bir yumuşama söz konusu. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki mesafeler kapanıyor, daha da yakınlaşıyorsun. Eğer bekar isen, ciddi ama bir o kadar da karizmatik biri hayatına girebilir ve kalbin beklediğinden daha hızlı çarpmasına neden olabilir. Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar ve tatlı mı tatlı heyecanlar demek, bizden söylemesi! Kendine güven, yıldızların seninle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…