Sevgili Oğlak, bugün Satürn ile Neptün'ün gökyüzünde birleşmesi, iletişim ve anlaşmalar konusunda ciddiyeti ön plana çıkarıyor. İster bir imza atıyor, ister bir sunum yapıyor, isterse sözlü bir anlaşma üzerinde düşünüyor ol, her bir kelimenin ağırlığını hissetmeye hazır ol... Zira, belirsiz ve bulanık ifadeler, ilerleyen zamanlarda başını ağrıtabilir. Bu yüzden net ve resmi bir dil kullanmanı öneriyoruz.

Kariyerinde yeni bir eğitim, belki bir sertifika programı ya da belirli bir konuda uzmanlaşmayı düşünüyorsan, bugün tam zamanı! Uzun vadeli düşünmek, seni bu yolda daha da ileriye taşıyacak ve kazançlı çıkmanı sağlayacak. Hadi rotanı değiştir ve gerçek hedeflerine odaklan!

Peki ya aşk? Romantik hayatında ise ciddi bir konuşma kapıda. Partnerinle ilişkinin geleceğini belirleyecek bir konuşma yapabilirsin. Zira, aradığın tam bir teslimiyet ve dürüstlük. Sahi, sen de partnerin de tamamen aşka bıraktınız mı kendinizi? İşte bu son derece kritik bir soru. Çünkü partnerinden beklediğin ciddiyete sen de sahip olmalı, aşka teslim olmaya hazırlanmalısın. Madem işler ciddileşiyor, iki taraf da sahiden ilişkinin içinde olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…