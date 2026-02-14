Sevgili Oğlak, bugün yeni bir haftaya adım atarken, hazırlık modunun tamamen açıldığını hissediyor olabilirsin. Zaten plan yapmadan rahat edemeyen, her şeyi önceden düşünmeyi seven bir yapıya sahipsin. Ancak bugün, biraz gevşemenin, kendine biraz zaman ayırmanın tam zamanı. Sahi, sürekli olarak sorumlulukları düşünmek, enerjini tüketip seni yormuyor mu?

Özellikle de maddi konularla ilgili sıkça değerlendirdiğin yoğun gündem seni yorabilir. Belki bir ödeme yapman gerekebilir ya da bir sözleşme imzalaman gerekebilir. Bu durumda, net bir karar almak zorunda kalabilirsin. Unutma ki şimdi ertelemek, stresi büyütür ve çözümü zorlaştırır. Şimdi her şeyin yerli yerine oturmasıyla ise artık biraz da akışa bırakabilirsin işleri!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ciddi bir konuşma yapmaya hazır ol. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, sana güven veren, seni anladığını hissettiren biri ilgini çekebilir. Seni belki de ilk kez aşka bu kadar yakın hissettiren bu yabancı ile romantik anlara var mısın? Bir yabancıya kendini bırakmak ilginç ama heyecan verici değil mi? Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün evlilik ve çocuk sahibi olmak gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…