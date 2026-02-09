Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte soğuk ve ciddi iletişim tarzını bir kenara bırakıp daha yumuşak bir dil kullanmaya başlayacaksın. Bugün başta yakın çevrenden olmak üzere, iş hayatında yer alan pek çok kişiden maddi ve manevi destek alacaksın. Bu arada sen de birine umut olabilir ve sert dış kabuğunun altında yatan şefkatli kalbini gözler önüne serebilirsin.

İletişim, eğitim ve pazarlama alanındaki işlerinde 'duygusal zekanı' kullanarak fark yaratma şansın var! Yeter ki rakiplerini sadece verilerle değil, stratejik hamlelerin ve duygusal zekan ile attığın etkileyici adımlarla atl etmeye odaklan. Sana güç veren network ağın ile bu başarını desteklemeyi de unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizmin iletişim kanallarını ele geçireceği bir gün seni bekliyor. Sevgiline fısıldayacağın sevgi dolu sözcükler, onun için yazacağın şiirsel bir not ya da yanında sessizce okuyacağın bir kitabın satırları aranızdaki bağı derinleştirecek. Senin naif ve nezaket dolu tavrı, ilişkinin yeni bir boyuta taşınmasını da sağlayabilir. Galiba onun sığınacak limanı, güç aldığı son duracağı olacaksın. Partnerinin kalbini çaldığın kesin, peki sen hislerinde ve sözlerinde ciddi misin? Dürüst ol, önce kendine... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…