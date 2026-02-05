Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında iletişimden çok algıyı ön plana çıkarman gerekiyor. Sözlerin ötesinde, sözlerin arasında saklı kalanları keşfetmeye hazır mısın? Bugün gerçekleşecek bir toplantı ya da yazışmanın, ilk bakışta anladığından çok daha farklı bir anlam taşıdığını görebilirsin. Bu nedenle, satır aralarını okumak ve anlamak bugün senin için hayati önem taşıyor.

Kariyer hayatının ikinci alanında ise zihinsel yoğunluk artıyor. Merkür'ün Balık burcundaki etkisiyle, netlikten çok sezgilerinle hareket etmen gerekiyor. Her şeyi kontrol altında tutma arzunu bir kenara bırakman ve kontrol dışı durumları kabullenmen de seni rahatlatacaktır. Unutma ki doğru bilgi, doğru zamanda karşına çıkacak. Yeter ki dikkatli ve öz güvenli ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise zihinsel uyum arayışının ön planda olduğunu görüyoruz. Uzun ve detaylı konuşmalar yerine, ortak sessizliklerini paylaşmak, aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Duygularını dolaylı yollardan ifade etmekten çekinme. Her şeyin aceleye getirilmediği, aşkın ve duyguların yavaş yavaş ilerlediği bir gün olacak. Kalbin sakince ve huzurla yerini bulacak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…