Fenerbahçe 3-0'lık Mağlubiyetin Rövanşında Kazandı Ama Yetmedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Nottingham Forest deplasmanına sakatlık ve cezalar nedeniyle 7 eksikle çıktı. Tedesco, kalede Tarık Çetin, savunmada Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown’a görev verdi; orta sahada N’Golo Kante ve İsmail Yüksek, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Archie Brown yaklaşık 2,5 ay sonra sahaya dönerken, Marco Asensio yedek soyundu.
Fenerbahçe her iki yarıda bulduğu gollerle ümitlense de Nottingham Forest bulduğu golle tur ümitlerini bitirdi.
Kerem'in golü umutlandırdı.
İkinci yarıya golle başladık.
