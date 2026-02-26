onedio
Fenerbahçe 3-0'lık Mağlubiyetin Rövanşında Kazandı Ama Yetmedi

Fenerbahçe 3-0'lık Mağlubiyetin Rövanşında Kazandı Ama Yetmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 00:58

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Nottingham Forest deplasmanına sakatlık ve cezalar nedeniyle 7 eksikle çıktı. Tedesco, kalede Tarık Çetin, savunmada Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown’a görev verdi; orta sahada N’Golo Kante ve İsmail Yüksek, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Archie Brown yaklaşık 2,5 ay sonra sahaya dönerken, Marco Asensio yedek soyundu. 

Fenerbahçe her iki yarıda bulduğu gollerle ümitlense de Nottingham Forest bulduğu golle tur ümitlerini bitirdi.

Kerem'in golü umutlandırdı.

Kerem'in golü umutlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun Williams’tan seken topu ağlarla buluşturmasıyla sarı-lacivertliler öne geçti. Maçta Anderson ve Cherif’in şutları tehlike yaratırken, Kante’nin pasıyla oluşan pozisyonda Cherif’in vuruşu kaleci Ortega’dan döndü.

İkinci yarıya golle başladık.

İkinci yarıya golle başladık.

Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında bir kez daha sahneye çıktı ve 48.dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 'Acaba' dedirten dakikaların oynandığı maçta ümitlerimizi bitiren gol ise 68'te Hudson-Odoi'den geldi. 

2-1'in ardından sarı lacivertliler ataklarını sıklaştırsa da istediği golü bulamadı. 88.dakikada gole yaklaşsa da Fenerbahçe pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Pozisyonun devamında ise kaleci Tarık karşı karşıya pozisyonda başarılıydı. 

Maç Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet tura engel oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
