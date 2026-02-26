Fenerbahçe 3-0'lık Mağlubiyetin Rövanşında Kazandı Ama Yetmedi

Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında bir kez daha sahneye çıktı ve 48.dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 'Acaba' dedirten dakikaların oynandığı maçta ümitlerimizi bitiren gol ise 68'te Hudson-Odoi'den geldi.

2-1'in ardından sarı lacivertliler ataklarını sıklaştırsa da istediği golü bulamadı. 88.dakikada gole yaklaşsa da Fenerbahçe pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Pozisyonun devamında ise kaleci Tarık karşı karşıya pozisyonda başarılıydı.

Maç Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet tura engel oldu.