Sevgili Oğlak, bu ayın yoğun astrolojik gündeminde kariyer hayatında değişim söz konusu olabilir. 26 Şubat'ta Merkür retrosunun başlaması ile iletişim trafiğinde yavaşlamalar yaşayabilirsin. Ancak bu durum, konuşmalarının daha derin ve anlamlı hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bu ay, düşünmeden konuşmanın bedelini ödeme riskin olduğunu söylemeliyiz. Tam da bu yüzden yazılı işleri, anlaşmaları ve planları tekrar gözden geçirmende fayda var. Bu durum, iş hayatında gözden kaçırdığın önemli noktaları fark etmene yardımcı olabilir.

Öte yandan Venüs'ün Balık burcuna geçişi ise yakın çevrenle arandaki ilişkileri daha sıcak ve samimi bir hale getirebilir. İkili ilişkilerin, ortaklıkların ve kısa yolculukların bu dönemde daha keyifli olabilir. Ayrıca, maddi anlamda küçük ama yüzünü güldürecek gelişmeler yaşaman da mümkün. Hesabını kitabını iyi yapmalısın, kazanmanı sağlayacak ve kaybetmeni engelleyecek adımlarla güçlendiğin bir döneme giriyorsun.

Peki ya aşk? Aşk için zamana ihtiyacın var. Ta ki ayın sonuna, Merkür ile Venüs kavuşumuna dek! İşte bu kavuşumla birlikte, doğru cümleler kurmaya başlayacak ve duygularını daha rahat ifade edeceksin. Duyguların derinleşmesine yardımcı olacağın, karşılıklı anlayışa zemin hazırlamanla birlikte daha derin ve anlamlı bir hale gelecek aşk... Şubat ayı, kendini tüm benliğinle aşka bırakmanın zamanı. Buna cesaret edersen, romantizmin doruklarında yaşayacaksın ilişkini. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…