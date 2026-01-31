Sevgili Oğlak, bu ayın astrolojik gündemi oldukça hareketli ve kariyer hayatında bazı değişimlerin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. 26 Şubat'ta Merkür retrosunun başladığına dikkat çekmek isteriz. Bu dönemde iletişim trafiğinde yavaşlamalar yaşanabilir ancak bu durum konuşmalarının daha derin ve anlamlı bir boyut kazanmasına yardımcı olacaktır.

Bu ay, düşünmeden konuşmanın bedelini ödeme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, yazılı işlerini, anlaşmalarını ve planlarını tekrar gözden geçirmende fayda var. Bu retrospektif bakış açısı, iş hayatında gözden kaçırdığın önemli noktaları fark etmene yardımcı olabilir ve belki de bazı kararlarını yeniden değerlendirmene neden olabilir.

Maddi konularda ise küçük ama yüzünü güldürecek gelişmeler yaşaman mümkün. Ancak bu dönemde hesabını kitabını iyi yapman şart. Kazanmanı sağlayacak ve kaybetmeni engelleyecek stratejik adımlarla, maddi gücünü artırabilirsin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…