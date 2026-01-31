Sevgili Oğlak, bu ay sağlığın için 20 Şubat’ı işaret ediyoruz. Bu tarih, Satürn ve Neptün'ün kozmik dansı ile bir kavuşuma sahne olacak. Bu kavuşum, bedensel sınırlarını genişletecek. Daha fazlasını elde etmek için çabalayan zihnin ise bedeninin 'Her şeye dayanırım' sesine kulak verecek. İşte bu bedensel anlamda fazlaca yorulman ve bel fıtığı gibi hasarlara neden olabilir.

Galiba sınırlarını bilmen ve evrenden aldığın güce rağmen, durman gerek! Bir de gün içinde kısa yürüyüşler yapmayı ve bilinçli nefes almayı ihmal etme. Bu basit ama etkili aktiviteler, bu ay sana sandığından çok daha fazla iyi gelebilir ve enerjini koruyabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…