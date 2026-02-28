Sevgili Oğlak, bu ayın ilk ışıklarıyla birlikte, gökyüzünde beliren Ay tutulması, hayatının yeni bir evresine adım atmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Bu, sadece bir uyanış değil, aynı zamanda yaşam felsefeni ve inançlarını yeniden şekillendirecek bir dönüşüm süreci olacak. Artık eski, sınırlayıcı ve dar kalıpların, rutin ve monoton iş düzeninin geride bırakılma zamanı geldi.

Şimdi yepyeni bir düzen, belki de yapay zekanın merkezinde yer aldığı, daha verimli ve yenilikçi iş süreçleri seni bekliyor. Kendini geliştirme ve yeni yetenekler kazanma fırsatı ayağına geliyor. Ayın sonlarına doğru bir araya gelen Satürn ve Plüton ise yenilikçi projelerine destek oluyor. Her aşamasını titizlikle denetlediğin, ince ince işlediğin bir projeyi tamamlama ve hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Mart ayı boyunca üzerine titrediğin bu işten karşılık alacak, başarılarına başarı katacak ve bu ayın parlayan yıldızı olacaksın. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…