Sevgili Oğlak, bu ay Güneş'in ışıltısıyla parlayan etkisi altında, duygularını en saf ve otantik haliyle dışa vurmanın tam zamanı. Geçmişin karanlık ve soğuk gölgesinden tamamen sıyrılarak kalbinin tatlı ve sıcak sesini dinlemeye ne dersin? Hayatın her anından daha fazla keyif almak, her güne daha fazla sevinçle uyanmak için kendini hazırla.

Heyecan verici ve kalp atışlarını hızlandıran flörtlere, sınırlarını zorlayan ve belki de yeni sınırlar çizen yakınlaşmalara, anlık dürtülerine ve kalp ritmini hızlandıracak belki de biraz da heyecanlandıracak tutkulu sohbetlere kendini bırakmanın zamanı geldi.

Aşk, kapını usulca çalıyorsa, kalıcı bir birliktelik ya da belki de biraz da macera dolu bir heyecan için kendini duygularına bırakmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…