23 Şubat - 1 Mart Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta evren sana biraz daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ancak merak etme, bu senin için bir yük değil, aksine ilerlemeni sağlayacak bir fırsat olacak. Güneş'in Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, hafta ortasında seni heyecanlandıracak bir gelişmeye işaret ediyor. Belki de kariyerinde yeni bir döneme adım atmanı sağlayacak bir teklif alacaksın. Ya da belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir görev değişikliği fırsatı çıkacak karşına. Tabii hayalini kurduğun bir projeye yeşil ışık da yakabilir bu dönem! 

Haftanın geri kalanında ise finansal konulara odaklanıyorsun. Bütçeni gözden geçirme, yatırımlarını değerlendirme ya da belki de yeni bir iş ortaklığına adım atma gibi konular gündemini meşgul edebilir. Güçlü iş fikirlerin ve yaratıcı enerjin ile doğru yere yatırım yapacağına, dahası çokça kazanacağına eminiz. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, haftanın sonundaki Merkür ile Venüs kavuşumu, duygusal bir konuşmayı kolaylaştırıyor. Belki de bir süredir mesafeli duran biri, bu hafta sonu daha sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu durum, ilişkindeki buzları eritebilir ve aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirebilir. Onunla yeniden birlikte olma, duygularınızın ve aşkınızın eskisi gibi derinleşme şansı var. Bu fırsatı iyi değerlendir, kapıda ya ayrılık var ya aşk! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

