Sevgili Oğlak, bu hafta evren sana biraz daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ancak merak etme, bu senin için bir yük değil, aksine ilerlemeni sağlayacak bir fırsat olacak. Güneş'in Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, hafta ortasında seni heyecanlandıracak bir gelişmeye işaret ediyor. Belki de kariyerinde yeni bir döneme adım atmanı sağlayacak bir teklif alacaksın. Ya da belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir görev değişikliği fırsatı çıkacak karşına. Tabii hayalini kurduğun bir projeye yeşil ışık da yakabilir bu dönem!

Haftanın geri kalanında ise finansal konulara odaklanıyorsun. Bütçeni gözden geçirme, yatırımlarını değerlendirme ya da belki de yeni bir iş ortaklığına adım atma gibi konular gündemini meşgul edebilir. Güçlü iş fikirlerin ve yaratıcı enerjin ile doğru yere yatırım yapacağına, dahası çokça kazanacağına eminiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, haftanın sonundaki Merkür ile Venüs kavuşumu, duygusal bir konuşmayı kolaylaştırıyor. Belki de bir süredir mesafeli duran biri, bu hafta sonu daha sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu durum, ilişkindeki buzları eritebilir ve aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirebilir. Onunla yeniden birlikte olma, duygularınızın ve aşkınızın eskisi gibi derinleşme şansı var. Bu fırsatı iyi değerlendir, kapıda ya ayrılık var ya aşk! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…