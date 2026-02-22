onedio
23 Şubat - 1 Mart Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta evrenin enerjisi, omuzlarına biraz daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Neyse ki bu durum ilerlemeni sağlayacak bir fırsat olarak karşına çıkacak. Güneş'in Kuzey Ay Düğümü ile kavuşması, hafta ortasında senin kalp atışlarını hızlandıracak bir gelişmeye işaret ediyor. Belki de kariyerinde yeni bir döneme adım atmanı sağlayacak bir teklif kapını çalacak. Ya da belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir görev değişikliği fırsatı karşına çıkacak. Kim bilir, belki de hayalini kurduğun bir projeye yeşil ışık yakmanın tam sırasıdır.

Haftanın geri kalanında ise finansal konulara odaklanman gerekecek. Bütçeni gözden geçirme, yatırımlarını değerlendirme ya da belki de yeni bir iş ortaklığına adım atma gibi konular, gündemini meşgul edecek. Ancak senin güçlü iş fikirlerin ve yaratıcı enerjin ile doğru yere yatırım yapacağına, dahası ciddi kazançlar elde edeceğine hiç şüphemiz yok. Bu hafta, hem kariyerinde hem de finansal durumunda yeni bir sayfa açmaya hazırlan! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

