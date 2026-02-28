onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölümü İçin Tatil Planı Yapan Seyirciler Hayal Kırıklığı Yaşadı

Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölümü İçin Tatil Planı Yapan Seyirciler Hayal Kırıklığı Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 18:42

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Taşacak Bu Deniz kısa sürede sağlam bir izleyici kitlesi kazandı. Her cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizinin hayranları haftanın son gününü adeta iple çekiyor. Planlarını bile dizinin yeni bölümüne göre ayarlıyor. Bir arkadaş grubu da geçtiğimiz gün yayınlanması planlanan yeni bölüm için Sapanca’ya gitmeye karar vermişti. Ancak dizinin son dakika iptal olmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başrolleri paylaştığı dizi cuma günleri reyting rekorları kırıyor.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başrolleri paylaştığı dizi cuma günleri reyting rekorları kırıyor.

Burak Yörük, Aytek Şayan, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan da başlıca rollerde yer alıyor ve her bölümün ardından gündeme geliyorlar. Yeni sezonda başlayan dizi senaryosu ve yetenekli oyuncularıyla kısa sürede en çok konuşulan dizilerden olmayı başardı. Başlamasıyla birlikte cuma günleri rakibi olan Kızılcık Şerbeti’nin tahtını salladı; haftalık tabloda ise Uzak Şehir’e kafa tutmaya başladı.

Bir arkadaş grubu da hep beraber dizinin yeni bölümünü izlemek için Sapanca’da tatil ayarladı.

Bir arkadaş grubu da hep beraber dizinin yeni bölümünü izlemek için Sapanca’da tatil ayarladı.

Ancak dizinin geçtiğimiz gün yayınlanması beklenen yeni bölümü maç nedeniyle ertelendi. Erteleme kararı açıklanmasıyla sosyal medyada anında gündem olmuştu. Seyirciler yayınlanması için TRT’yi bile aramıştı.

Yeni bölüm için tatil planı yapan arkadaş grubu ise erteleme kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. O anları, “Fragmandan gaza gelip arkadaşlarla Sapanca’da villa tutmuşsundur; ama maç yüzünden dizi iptal olmuştur. Mecbur eski bölümü izleyeceğiz” notuyla paylaştılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın