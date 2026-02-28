Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölümü İçin Tatil Planı Yapan Seyirciler Hayal Kırıklığı Yaşadı

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Taşacak Bu Deniz kısa sürede sağlam bir izleyici kitlesi kazandı. Her cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizinin hayranları haftanın son gününü adeta iple çekiyor. Planlarını bile dizinin yeni bölümüne göre ayarlıyor. Bir arkadaş grubu da geçtiğimiz gün yayınlanması planlanan yeni bölüm için Sapanca’ya gitmeye karar vermişti. Ancak dizinin son dakika iptal olmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.