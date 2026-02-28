Taşacak Bu Deniz’in Yeni Bölümü İçin Tatil Planı Yapan Seyirciler Hayal Kırıklığı Yaşadı
TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Taşacak Bu Deniz kısa sürede sağlam bir izleyici kitlesi kazandı. Her cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizinin hayranları haftanın son gününü adeta iple çekiyor. Planlarını bile dizinin yeni bölümüne göre ayarlıyor. Bir arkadaş grubu da geçtiğimiz gün yayınlanması planlanan yeni bölüm için Sapanca’ya gitmeye karar vermişti. Ancak dizinin son dakika iptal olmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başrolleri paylaştığı dizi cuma günleri reyting rekorları kırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir arkadaş grubu da hep beraber dizinin yeni bölümünü izlemek için Sapanca’da tatil ayarladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın