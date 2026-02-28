Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlayan Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan Sistem Yorumu Geldi
İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına ilişkin görüşlerini paylaştı. Deneyimli futbolcu, artan rekabetin turnuvayı daha heyecanlı hale getirdiğini vurgularken, yoğun maç takvimiyle ilgili “Derin endişelerim var.” sözleriyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Şampiyonlar Ligi formatını LinkedIn'den değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlkay önce formatın artılarını sıraladı:
Ardından "Madalyonun iki yüzü var" diyerek endişelerini anlattı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın