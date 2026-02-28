Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlayan Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan Sistem Yorumu Geldi

'Öncelikle hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmış olmaktan mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş ve çıkış yaşadığımızı düşünmek bile çılgınca!

Galatasaray SK’yı bu yeni formatta temsil etmek ve Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele etmek benim için büyük bir gurur kaynağı.

Yeni format ilk açıklandığında kendim de eleştirmiştim ancak 1,5 sezonun ardından şunu kabul etmeliyim: Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi maçlarını çok daha heyecanlı hale getiriyor. Hatta Galatasaray’ın oynamadığı günlerde diğer maçları izlemek de gerçekten keyifli.

Eski formatta grupların neredeyse tamamı 6 maçın sadece 4’ü oynandıktan sonra büyük ölçüde belli oluyordu. Günümüzde ise tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar en iyi konumu elde etmek için mücadele ediyor. Sportif açıdan rekabetin açık biçimde arttığını söyleyebiliriz.'