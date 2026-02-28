onedio
Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlayan Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan Sistem Yorumu Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 18:26

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına ilişkin görüşlerini paylaştı. Deneyimli futbolcu, artan rekabetin turnuvayı daha heyecanlı hale getirdiğini vurgularken, yoğun maç takvimiyle ilgili “Derin endişelerim var.” sözleriyle dikkat çekti.

Yeni Şampiyonlar Ligi formatını LinkedIn'den değerlendirdi.

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yeni formatla ilgili görüşlerini LinkedIn hesabından paylaştı. 35 yaşındaki futbolcu, hem rekabet düzeyi hem de yoğunlaşan maç takvimi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İlkay önce formatın artılarını sıraladı:

'Öncelikle hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmış olmaktan mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş ve çıkış yaşadığımızı düşünmek bile çılgınca!

Galatasaray SK’yı bu yeni formatta temsil etmek ve Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele etmek benim için büyük bir gurur kaynağı.

Yeni format ilk açıklandığında kendim de eleştirmiştim ancak 1,5 sezonun ardından şunu kabul etmeliyim: Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi maçlarını çok daha heyecanlı hale getiriyor. Hatta Galatasaray’ın oynamadığı günlerde diğer maçları izlemek de gerçekten keyifli.

Eski formatta grupların neredeyse tamamı 6 maçın sadece 4’ü oynandıktan sonra büyük ölçüde belli oluyordu. Günümüzde ise tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar en iyi konumu elde etmek için mücadele ediyor. Sportif açıdan rekabetin açık biçimde arttığını söyleyebiliriz.'

Ardından "Madalyonun iki yüzü var" diyerek endişelerini anlattı:

'Pek çok kişi sportif cazibenin artmasını kutlarken, futbol “işleyişini” içeriden bilen biri olarak maç yükü konusunda hâlâ derin endişeler taşıyorum. Takvim inanılmaz derecede sıkışık. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, genişletilen FIFA Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası ile milli maçlar birleştiğinde çok riskli bir denge üzerinde ilerliyoruz.

Açık konuşmak gerekirse: Bugün 17 ya da 18 yaşında bir futbolcu olmadığım için mutluyum. Günümüz genç yeteneklerinin kariyerlerini belki de 1.000’den fazla resmi maç oynayarak tamamlayabileceklerini düşünmek bile çılgınlık. Oyuncular üzerindeki uzun vadeli fiziksel ve zihinsel etkilerin ne olacağını ise henüz bilmiyoruz.

Ekonomik çıkarlar ile oyunun asıl aktörlerinin refahı arasında sağlıklı bir diyaloga ihtiyaç var. Oyuncular yeterince toparlanamadığında futbolun kalitesi de zarar görüyor.'

