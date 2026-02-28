Hakkari'de Bir Vatandaş Yuvasından Düşüp Kanatları Donan Leyleği Evine Götürüp Isınmasını Sağladı

Bu sene kış beklediğimizden erken gelmiş, kar yağışı çok erken bir zamanda ülkenin pek çok noktasında etkili olmuştu. Mart ayına günler kala baharın gelmesini beklerken soğuklar aniden bastırdı. Dünyanın bazı bölgelerinde kar fırtınaları yeniden etkili olurken, ülkemizde de yine kar yağışlarının beklendiği açıklanmıştı. Durum böyle olunca, sokaktaki hayvanlar için de günlük yaşam oldukça zorlaştı.
Hakkari'de bir vatandaş, yuvasından düşen ve kanatları donduğu için uçamayan leyleği evine götürüp, sıcak ortamda ısınmasını sağladı. Görüntüler şu soğuk kış günlerinde içimizi ısıttı.
Bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlar için ne yapabiliriz;
