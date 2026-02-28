onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hakkari'de Bir Vatandaş Yuvasından Düşüp Kanatları Donan Leyleği Evine Götürüp Isınmasını Sağladı

Hakkari'de Bir Vatandaş Yuvasından Düşüp Kanatları Donan Leyleği Evine Götürüp Isınmasını Sağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 19:27

İçerik Devam Ediyor

Bu sene kış beklediğimizden erken gelmiş, kar yağışı çok erken bir zamanda ülkenin pek çok noktasında etkili olmuştu. Mart ayına günler kala baharın gelmesini beklerken soğuklar aniden bastırdı. Dünyanın bazı bölgelerinde kar fırtınaları yeniden etkili olurken, ülkemizde de yine kar yağışlarının beklendiği açıklanmıştı. Durum böyle olunca, sokaktaki hayvanlar için de günlük yaşam oldukça zorlaştı. 

Hakkari'de bir vatandaş, yuvasından düşen ve kanatları donduğu için uçamayan leyleği evine götürüp, sıcak ortamda ısınmasını sağladı. Görüntüler şu soğuk kış günlerinde içimizi ısıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlar için ne yapabiliriz;

Bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlar için ne yapabiliriz;

  • Vücut ısılarını korumaları için yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar; bu yüzden kedi ve köpekler için donma riski olmayan kuru mama, kuşlar içinse buğday, bulgur veya çiğ kuruyemiş gibi besleyici gıdalar bırakın.

  • Su kaplarının buz tutmasını engellemek için metal yerine plastik kap tercih edin ve suyun içine bir damla zeytinyağıdamlatarak donma noktasını düşürün.

  • Karton kutuları çöp poşeti veya naylonla kaplayarak su geçirmez hale getirin; içine nem çekip hayvanı daha çok üşütecek battaniye yerine ısıyı hapseden saman veya gazete kağıdı doldurun.

  • Kedi evlerini veya mama kaplarını doğrudan soğuk betonun üzerine değil, altına strafor veya kalın bir mukavva koyarak yerleştirin ki yerin soğuğu yukarı çıkmasın.

  • Arabanızı çalıştırmadan önce motorun sıcaklığına sığınmış olabilecek kediler için kaputa birkaç kez vurun ve tekerlek aralarını kontrol edin.

  • Yollardaki antifriz sızıntılarına dikkat edin; tadı tatlı olduğu için hayvanları cezbeder ancak içmeleri durumunda ölümcül derecede zehirlidirler.

  • Kuşlar için ağaç dallarına veya balkonlara pet şişeden basit yemlikler asarak karda yemek bulmalarını kolaylaştırın.

  • Evinizdeki yemek artıklarını verecekseniz, bunların çok tuzlu, baharatlı veya soğanlı olmamasına özen gösterin. Çünkü kışın hastalanmaları hayatta kalmalarını zorlaştırır.

  • Balkonunuza veya cam önünüze bir kap ılık su koymak, küçük kuşların donmuş su kaynakları yerine sizinkinden faydalanmasını sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın