Köyünde Çektiği Videolarla Bilinen Gezen Oğlak Annesinin Düzenlediği "Zorunlu Ramazan Workshop'u"nu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
21.02.2026 - 22:04 Son Güncelleme: 21.02.2026 - 22:12

Ramazan ayı geldi. Pek çok evde günler öncesinden hazırlıklar başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de 'Nerede o eski Ramazanlar' cümlesini sık sık duyuyoruz. Gezen Oğlak'tan 'Nerede o eski Ramazanlar' sitemini unutturacak bir Ramazan hazırlığı videosu geldi. 

Köyünde çektiği videolarla bilinen Gezen Oğlak annesinin düzenlediği 'Zorunlu Ramazan Workshop'u'nu paylaştı. Videonun her bir detayı beğeni topladı.

"Hem dinliyorlar hem konuşuyorlar hem yargılıyorlar"

Tüm köyün bir araya toplanıp Ramazan için hazırlık yaptığı video insanları eski günlere götürdü. Tüm akrabalar el birliği ile hem sohbet etti hem ekmek yaptı. Elbette Gezen Oğlak'ın eğlenceli anlatımı videonun sıcaklığına sıcaklık kattı.

