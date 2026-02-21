Ramazan ayı geldi. Pek çok evde günler öncesinden hazırlıklar başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de 'Nerede o eski Ramazanlar' cümlesini sık sık duyuyoruz. Gezen Oğlak'tan 'Nerede o eski Ramazanlar' sitemini unutturacak bir Ramazan hazırlığı videosu geldi.

Köyünde çektiği videolarla bilinen Gezen Oğlak annesinin düzenlediği 'Zorunlu Ramazan Workshop'u'nu paylaştı. Videonun her bir detayı beğeni topladı.