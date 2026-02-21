Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DU9_D...
Ramazan ayı geldi. Pek çok evde günler öncesinden hazırlıklar başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de 'Nerede o eski Ramazanlar' cümlesini sık sık duyuyoruz. Gezen Oğlak'tan 'Nerede o eski Ramazanlar' sitemini unutturacak bir Ramazan hazırlığı videosu geldi.
Köyünde çektiği videolarla bilinen Gezen Oğlak annesinin düzenlediği 'Zorunlu Ramazan Workshop'u'nu paylaştı. Videonun her bir detayı beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hem dinliyorlar hem konuşuyorlar hem yargılıyorlar"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın