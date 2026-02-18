Türkiye'de Yaşayan Bir Moğol Yolda Gördüğümüz Her Asyalıyı Aynı Milletten Zannetmememiz İçin Basitçe Anlattı

Asyalıların çekik göz yapısı tüm dünyada, kendilerine özgü karakteristik bir özellik olarak bilinir. Fakat çekik gözlü birini gördüğümüzde, genellikle Asya'dan herhangi bir ülkeye karar verir ve oralı olduğunu düşünürüz. Hatta sosyal medyada 'Koreli ya da Japon ne fark eder, hepsi Çinli değil mi?' şakası da oldukça meşhur. Elbette bu durum Asyalıları biraz kızdırıyor.

Türkiye'de yaşayan 'khlonaaa' isimli bir Moğol, 'Yolda böyle bir göz gördüğünüzde lütfen, 'Köpek, böcek yiyor musunuz?' diyerek ayıp etmeyin.' göz şekline göre birinin hangi milletten olduğunu nasıl anlayabileceğimizi anlattı.