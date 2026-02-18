onedio
Türkiye'de Yaşayan Bir Moğol Yolda Gördüğümüz Her Asyalıyı Aynı Milletten Zannetmememiz İçin Basitçe Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
18.02.2026 - 11:46

Asyalıların çekik göz yapısı tüm dünyada, kendilerine özgü karakteristik bir özellik olarak bilinir. Fakat çekik gözlü birini gördüğümüzde, genellikle Asya'dan herhangi bir ülkeye karar verir ve oralı olduğunu düşünürüz. Hatta sosyal medyada 'Koreli ya da Japon ne fark eder, hepsi Çinli değil mi?' şakası da oldukça meşhur. Elbette bu durum Asyalıları biraz kızdırıyor.

Türkiye'de yaşayan 'khlonaaa' isimli bir Moğol, 'Yolda böyle bir göz gördüğünüzde lütfen, 'Köpek, böcek yiyor musunuz?' diyerek ayıp etmeyin.' göz şekline göre birinin hangi milletten olduğunu nasıl anlayabileceğimizi anlattı.

Peki bu bilgi doğru mu?

Göz yapısı üzerinden bu şekilde net bir ayrım yapmak hem biyolojik hem de antropolojik açıdan mümkün değil. 'Yukarı bakıyorsa Çinli, düzse Japon, aşağı bakıyorsa Koreli' şeklindeki sınıflandırma tamamen bir şehir efsanesi ve bilimsel bir dayanağı yok. Bu sadece bir tahminden ibarettir ve çoğu zaman tutmaz. Sadece Korelilerin gözü aşağı bakar gibi bir bilgi yaygın olsa, Japonlar ve Çinliler arasında da bu yapı çok yaygın.

