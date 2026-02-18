Hastalarını Bambaşka Birine Çeviren Doktor 40 Yaşındaki Hastasını 20 Yaşına Döndürdüğü Değişimi Paylaştı

Günümüzde estetik sektörü bambaşka bir boyuta taşındı. İnsanlar sadece tek bir ameliyata girerek, aynı anda pek çok operasyonu geçiriyor, kısa sürede bambaşka birine dönüşebiliyorlar. Pek çok operasyon aynı anda yapıldığından iyileşme de benzer sürelerde gerçekleşiyor. Bu sayede insanlar değişim için yıllarca beklemek zorunda kalmıyor.

Hastalarını bambaşka bir görünüme kavuşturan 'dr.lifeng' 40 yaşındaki hastasını neredeyse 20 yaşına geri döndürdüğü o değişimi paylaştı. Dünyanın dört bir yanından hastası olan doktorun operasyona dair hiçbir iz ve yara bırakmaması beğeni topladı.