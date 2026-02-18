onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hastalarını Bambaşka Birine Çeviren Doktor 40 Yaşındaki Hastasını 20 Yaşına Döndürdüğü Değişimi Paylaştı

Hastalarını Bambaşka Birine Çeviren Doktor 40 Yaşındaki Hastasını 20 Yaşına Döndürdüğü Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 11:14 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 12:44

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde estetik sektörü bambaşka bir boyuta taşındı. İnsanlar sadece tek bir ameliyata girerek, aynı anda pek çok operasyonu geçiriyor, kısa sürede bambaşka birine dönüşebiliyorlar. Pek çok operasyon aynı anda yapıldığından iyileşme de benzer sürelerde gerçekleşiyor. Bu sayede insanlar değişim için yıllarca beklemek zorunda kalmıyor. 

Hastalarını bambaşka bir görünüme kavuşturan 'dr.lifeng' 40 yaşındaki hastasını neredeyse 20 yaşına geri döndürdüğü o değişimi paylaştı. Dünyanın dört bir yanından hastası olan doktorun operasyona dair hiçbir iz ve yara bırakmaması beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/dr.lifeng/?...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu adama hangi işlemler yapılmış?

Peki bu adama hangi işlemler yapılmış?

- Üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti)

- Botoks

- Burun estetiği (rinoplasti)

- Çene/jawline dolgusu

- Elmacık kemiği dolgusu

- Bişektomi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın