Gezgin Fatih Koparan'ın Videosunda Kobra ile Gösteri Yapan Adam Felaketin Eşiğinden Döndü

Dünyanın dört bir yanı bambaşka kültürlere ev sahipliği yapıyor. Pek çok gezgin sosyal medya aracılığıyla bu kültürleri her birimize tanıtıyor. Gezgin Fatih Koparan Endonezya durağında ilginç bir olayla karşılaştı. Kobra tarafından ısırılan adama uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerini adım adım paylaştı.
Endonezya'da kobra sayısı oldukça fazla hatta yemeklerde bile kullanılıyor. Bu yüzden duruma fazlasıyla hakimler. Fakat yine de yaraya limon sıkmaktan kobranın dalağını yutmaya kadar uygulanan tedaviler pek çoğumuza garip geldi haliyle.
Peki videoda kullanılan geleneksel yöntemlerin bilimsel bir geçerliliği var mı?
Olayın detaylarını buradan izleyebilirsiniz;
