Gezgin Fatih Koparan'ın Videosunda Kobra ile Gösteri Yapan Adam Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 10:09

Dünyanın dört bir yanı bambaşka kültürlere ev sahipliği yapıyor. Pek çok gezgin sosyal medya aracılığıyla bu kültürleri her birimize tanıtıyor. Gezgin Fatih Koparan Endonezya durağında ilginç bir olayla karşılaştı. Kobra tarafından ısırılan adama uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerini adım adım paylaştı. 

Endonezya'da kobra sayısı oldukça fazla hatta yemeklerde bile kullanılıyor. Bu yüzden duruma fazlasıyla hakimler. Fakat yine de yaraya limon sıkmaktan kobranın dalağını yutmaya kadar uygulanan tedaviler pek çoğumuza garip geldi haliyle.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DUpZH...
Peki videoda kullanılan geleneksel yöntemlerin bilimsel bir geçerliliği var mı?

1. Yılan Kanı veya Dalağını Tüketmek

Yılanın organlarını veya kanını yemenin panzehir (antivenom) etkisi yarattığına dair bilimsel bir kanıt yoktur. Aksine, çiğ hayvan organı tüketmek enfeksiyon riskini artırır. Panzehirler laboratuvar ortamında, zehrin saflaştırılması ve at/koyun gibi hayvanlarda bağışıklık yanıtı oluşturulmasıyla üretilen spesifik antikorlardır; mide yoluyla alınmazlar.

2. Limon Sıkmak

Limonun içindeki sitrik asidin yılan zehrini nötralize etme özelliği yoktur. Zehir, deri altına ve kana enjekte edildiği için yüzeye limon sürmek sadece yarayı tahriş eder.

3. Isırılan Yeri Sıkıca Sarmak (Turnike)

Videodaki sargı uygulaması çok risklidir. Turnike, kan akışını tamamen keserek doku ölümüne (kangren) yol açabilir ve uzuv kaybına neden olabilir. Günümüzde modern ilk yardımda 'basınçlı bandaj' (kan akışını durdurmadan lenf akışını yavaşlatmak) önerilse de, bunu ehli olmayan birinin yapması durumu kötüleştirebilir.

Kral Kobra Isırığında Ne Yapılmalı?

Kral kobra zehri, solunum kaslarını felç ederek 15-30 dakika gibi kısa bir sürede ölüme neden olabilir. Bu tür durumlarda tek gerçek çözüm şudur:

  • Hemen bir hastaneye gitmek: Tek gerçek tedavi hastane ortamında uygulanan antivenomdur.

  • Hareketsiz kalmak: Panik yapmak ve hareket etmek, kalp atışını hızlandırarak zehrin vücuda yayılmasını kolaylaştırır.

  • Yaraya müdahale etmemek: Yarayı kesmek, emmek veya videodaki gibi bir şeyler sürmek tamamen yanlıştır.

Olayın detaylarını buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
