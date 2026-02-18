onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Genetik Mühendisi Dilara Sarı Bir Deneyle Misvak'ın Bakterileri Azaltıp Azaltmadığını Gözlemledi

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Bir Deneyle Misvak'ın Bakterileri Azaltıp Azaltmadığını Gözlemledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 08:43 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 08:46

İçerik Devam Ediyor

Diş sağlığı vücudun genel sağlığı açısından çok önemli. Diş sağlığının temeli de doğru diş temizliği. Bunun için doğru ürünler kullanmak, doğru teknikleri öğrenmek gerekiyor. Diş temizliği konusunda bilinçli olmak ve bu konuda düzenli alışkanlıklar edinmek, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Aksi halde diş problemleri geri dönülemez bir hale gelebiliyor. 

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, merak edilen o soruyu yanıtladı. Misvak'ın bakterileri azaltıp azaltmadığını yaptığı bir deney ile gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diş hekimlerinin misvak ve diş macunu konusundaki genel görüşleri şöyle;

Diş hekimlerinin misvak ve diş macunu konusundaki genel görüşleri şöyle;
  • Temizlik Gücü:

- Misvak: Yüksek (Yüzeysel temizlik ve bakteri karşıtı koruma sağlar).

- Diş Macunu & Fırça: Çok Yüksek (Ağzın her köşesine geometrik erişim sağlar).

  • Doğallık:

- Misvak: %100 Doğal.

- Diş Macunu & Fırça: Kimyasal içerikli (florür, aşındırıcılar vb.).

  • Kullanım Kolaylığı:

- Misvak: Pratik, su ve lavabo gerektirmez, her an kullanılabilir.

- Diş Macunu & Fırça: Lavabo ve su gerektirir, hazırlık süreci vardır.

  • Diş Eti Sağlığı:

- Misvak: Doğal bileşenleriyle masaj etkisi ve şifa sağlar.

- Diş Macunu & Fırça: Doğru fırçalama tekniğiyle çok etkilidir.

Misvak'tan örnek aldığı anları da buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın