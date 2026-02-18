Genetik Mühendisi Dilara Sarı Bir Deneyle Misvak'ın Bakterileri Azaltıp Azaltmadığını Gözlemledi

Diş sağlığı vücudun genel sağlığı açısından çok önemli. Diş sağlığının temeli de doğru diş temizliği. Bunun için doğru ürünler kullanmak, doğru teknikleri öğrenmek gerekiyor. Diş temizliği konusunda bilinçli olmak ve bu konuda düzenli alışkanlıklar edinmek, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Aksi halde diş problemleri geri dönülemez bir hale gelebiliyor.

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, merak edilen o soruyu yanıtladı. Misvak'ın bakterileri azaltıp azaltmadığını yaptığı bir deney ile gösterdi.