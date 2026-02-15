Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: "Katı Sabun Bakteri Tutmaz" Bilgisi Doğru mu?

Katı sabun insanların ikiye bölündüğü bir mesele. Kimileri katı sabunun bakteri tutmayacağını düşünürken kimileri ise katı sabuna oldukça mesafeli, hatta herhangi bir sabundan daha pis olduğunu düşünüyorlar. Özellikle umumi tuvaletlerde, hem açık alanda bulunması hem de herkesin kullanıyor olması pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Peki hangisi doğru.

Daha önce pek çok konuda yaptığı deneylerle hepimizi aydınlatan Genetik Mühendisi Dilara Sarı, katı sabunları kafe tuvaletlerine bırakarak bir deney yaptı. Çıkan sonuç ise şaşırttı.