Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: "Katı Sabun Bakteri Tutmaz" Bilgisi Doğru mu?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: "Katı Sabun Bakteri Tutmaz" Bilgisi Doğru mu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.02.2026 - 09:55

Katı sabun insanların ikiye bölündüğü bir mesele. Kimileri katı sabunun bakteri tutmayacağını düşünürken kimileri ise katı sabuna oldukça mesafeli, hatta herhangi bir sabundan daha pis olduğunu düşünüyorlar. Özellikle umumi tuvaletlerde, hem açık alanda bulunması hem de herkesin kullanıyor olması pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Peki hangisi doğru. 

Daha önce pek çok konuda yaptığı deneylerle hepimizi aydınlatan Genetik Mühendisi Dilara Sarı, katı sabunları kafe tuvaletlerine bırakarak bir deney yaptı. Çıkan sonuç ise şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/genetik_muh...
Peki sıvı sabunun bakteri tutmayacağı bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi?

Peki sıvı sabunun bakteri tutmayacağı bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi?

Katı sabunun yüzeyinde bakteri bulunabilir. Sabun ıslak kaldığında, üzerinde ince bir tabaka (mikrobiyal film) oluşabilir ve burada bakteriler yaşayabilir. Özellikle toplu kullanım alanlarındaki ıslak sabunlar bu konuda 'sabıkalıdır'. Fakat bilimsel araştırmalar (özellikle 1965 ve 1988'de yapılan meşhur deneyler), sabun üzerindeki bu bakterilerin bir sonraki kullanıcıya bulaşmadığını göstermiştir. Sebebi ise şudur:

  • Yüzey Aktif Etki: Sabun moleküllerinin bir ucu suyu, diğer ucu yağı sever. Elinizi yıkarken sabun köpürdüğünde, hem elinizdeki hem de sabun yüzeyindeki bakteriler bu köpüğün içine hapsolur.

  • Durulama: Suyla durulama yaptığınızda, o bakteriler elinize tutunamaz ve suyla birlikte lavabodan akıp gider. Yani sabun bakteri barındırsa bile, yıkama işlemi sırasında o bakteriler size geçmez.

Peki katı sabun mu, sıvı sabun mu?

Hijyen açısından her ikisi de eldeki virüs ve bakterileri parçalamada (yağ bazlı dış zarlarını bozarak) son derece etkilidir. Ancak kullanım alışkanlıkları farkı belirler;

  • Katı Sabun: Daha çevreci (ambalajsız), daha ucuz ve kimyasal koruyucu oranı daha düşüktür.

  • Sıvı Sabun: Ortak kullanım alanlarında (AVM, ofis vb.) daha pratiktir çünkü kimse başkasının dokunduğu yüzeye dokunmak zorunda kalmaz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
