Antalya-Konya Yolunda Bulunan Eynif Ovası'nın 2 Hafta Arayla Çekilen Görüntüleri Paylaşıldı

Ülkemiz yoğun yağışların etkisi altına girdi. Pek çok ilde sel baskınları yaşandı. Bunun yanında barajların doluluk oranları da yükseldi. Hatta İstanbul'dan sevindirici haber geldi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 38.73 olduğu açıklandı.

Antalya'da bulunan Eynif Ovası'nın 2 hafta arayla çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir hafta önce atların dolaştığı yerin tamamen sular altında kaldığı görüntülerde ortaya muazzam manzaralar çıktı. Görüntüleri Fotoğrafçı Mustafa Soydan kaydetti.

Kaynak: TikTok/turkiyekesfet