Antalya-Konya Yolunda Bulunan Eynif Ovası'nın 2 Hafta Arayla Çekilen Görüntüleri Paylaşıldı

Ülkemiz yoğun yağışların etkisi altına girdi. Pek çok ilde sel baskınları yaşandı. Bunun yanında barajların doluluk oranları da yükseldi. Hatta İstanbul'dan sevindirici haber geldi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 38.73 olduğu açıklandı.
Antalya'da bulunan Eynif Ovası'nın 2 hafta arayla çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir hafta önce atların dolaştığı yerin tamamen sular altında kaldığı görüntülerde ortaya muazzam manzaralar çıktı. Görüntüleri Fotoğrafçı Mustafa Soydan kaydetti.
Kaynak: TikTok/turkiyekesfet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu görüntü ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın