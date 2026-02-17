onedio
Antalya-Konya Yolunda Bulunan Eynif Ovası'nın 2 Hafta Arayla Çekilen Görüntüleri Paylaşıldı

Antalya-Konya Yolunda Bulunan Eynif Ovası'nın 2 Hafta Arayla Çekilen Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.02.2026 - 19:16 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 19:51

Ülkemiz yoğun yağışların etkisi altına girdi. Pek çok ilde sel baskınları yaşandı. Bunun yanında barajların doluluk oranları da yükseldi. Hatta İstanbul'dan sevindirici haber geldi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 38.73 olduğu açıklandı. 

Antalya'da bulunan Eynif Ovası'nın 2 hafta arayla çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir hafta önce atların dolaştığı yerin tamamen sular altında kaldığı görüntülerde ortaya muazzam manzaralar çıktı. Görüntüleri Fotoğrafçı Mustafa Soydan kaydetti.

Kaynak: TikTok/turkiyekesfet

Bu görüntü ne anlama geliyor?

Bu görüntü ne anlama geliyor?

Antalya’nın İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda gerçekleşen bu durum, kış aylarında Toros Dağları'na düşen yoğun yağışların ve eriyen kar sularının kapalı havzada birikmesiyle oluşan doğal bir döngüdür. Normalde yılkı atlarının özgürce otladığı geniş bir mera olan bu düzlük, suların tahliye edildiği yer altı düdenlerinin kapasitesini aşması sonucu kısa sürede devasa bir geçici göle dönüşüyor. Videodaki iki haftalık fark, doğanın bu hızlı değişimini ve bölgenin kendine has jeolojik yapısını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
