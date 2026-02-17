Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapan Bir İşçi Manzarasını Paylaştı

İstanbul dünyanın en güzen manzaralarına sahip şehirlerinden biri. Her bir köşesi ayrı bir tarih barındıran bu şehir, kendine has atmosferi ve manzaralarıyla, tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor. Hatta pek çok kişi için İstanbul, sadece bir şehir olmanın ötesinde, bir yaşam tarzı, bir kültür.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması yapan bir işçi manzarasını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü kimilerini ürkütürken kimilerini kendine hayran bıraktı.