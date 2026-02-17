onedio
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapan Bir İşçi Manzarasını Paylaştı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapan Bir İşçi Manzarasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.02.2026 - 16:38

İstanbul dünyanın en güzen manzaralarına sahip şehirlerinden biri. Her bir köşesi ayrı bir tarih barındıran bu şehir, kendine has atmosferi ve manzaralarıyla, tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor. Hatta pek çok kişi için İstanbul, sadece bir şehir olmanın ötesinde, bir yaşam tarzı, bir kültür.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması yapan bir işçi manzarasını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü kimilerini ürkütürken kimilerini kendine hayran bıraktı.

Peki bu mesleğe tam olarak ne deniyor?

Peki bu mesleğe tam olarak ne deniyor?

Köprü, plaza, kule gibi yapılara tırmanarak gerekli işlemleri gerçekleştirenler 'endüstriyel dağcılardır'. İskele kurmak, vinç kiralamak gibi işlemlerin pahalı ya da imkansız olduğu alanlarda endüstriyel dağcılar görev yapar.  Köprü ve gökdelen bakımı, gökdelen camlarını silme, rüzgar türbini tamiri, çatı bakımları ve reklam afişi asma gibi işleri yapabilen endüstriyel dağcılar, bu işleri yapabilmek için uluslarası geçerliliği olan bir sertifika almak zorunda. Maaşlar ise seviyenize göre 40 bin ila 150 bin arasında değişiyor.

Z.

İzlerken kalp krizi geçirme riski geldi djdj

merit.

Max 150 bin mi? Bu ülkede maaşlı çalışılmaz gerçekten. Kelle koltukta çalışıyorsun kazandığın para 3000€ bile değil.