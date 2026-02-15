Bir Turist 14 Şubat'ta Çiçeklerle Gezen Erkekleri Paylaştı: “Özür Dilerim Paris, Aşkın Gerçek Şehri İstanbul”

Kaynak: https://video.twimg.com/amplify_video...
Geçtiğimiz gün tüm dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü kutlandı. Bu özel günde pek çok kişi sevgilisine ya da sevdiklerine hediyeler aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sevgililer birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştirmek, birlikte geçirdikleri güzel anıları kutlamak ve gelecekte birlikte yaratmayı umdukları anıları hayal etmek için bu özel günü romantik anlarla kutladı.
Bir turist, İstanbul sokaklarında ellerinde çiçeklerle gezen erkekleri ve çiftleri görüntüledi. Gerçek aşkın şehrinin İstanbul olduğunu belirten turistin videosu beğeni topladı.
“Özür dilerim Paris, ama aşkın gerçek şehri İstanbul…”
