onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Turist 14 Şubat'ta Çiçeklerle Gezen Erkekleri Paylaştı: “Özür Dilerim Paris, Aşkın Gerçek Şehri İstanbul”

Bir Turist 14 Şubat'ta Çiçeklerle Gezen Erkekleri Paylaştı: “Özür Dilerim Paris, Aşkın Gerçek Şehri İstanbul”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2026 - 14:27

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün tüm dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü kutlandı. Bu özel günde pek çok kişi sevgilisine ya da sevdiklerine hediyeler aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sevgililer birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştirmek, birlikte geçirdikleri güzel anıları kutlamak ve gelecekte birlikte yaratmayı umdukları anıları hayal etmek için bu özel günü romantik anlarla kutladı. 

Bir turist, İstanbul sokaklarında ellerinde çiçeklerle gezen erkekleri ve çiftleri görüntüledi. Gerçek aşkın şehrinin İstanbul olduğunu belirten turistin videosu beğeni topladı.

Kaynak: https://video.twimg.com/amplify_video...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Özür dilerim Paris, ama aşkın gerçek şehri İstanbul…”

“Özür dilerim Paris, ama aşkın gerçek şehri İstanbul…”

Her Sevgililer Günü'nde tartışılan malum konu var bildiğiniz üzere. 'Erkeklerin çiçekle yürümesi' meselesi. Bugün hala bir erkeğin elinde çiçekle gezmesini 'utanılacak' bir mesele olarak tanımlayanlar var. Bu garip tartışmanın yanında, bir turistin gözünden paylaşılan bu video pek çok kişinin içini ısıttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın