Erkeklerin İlişkileri Başladıktan Sonra Ne Kadar Değiştiklerini Gösterdikleri Akım Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 21:18

İlişkiler, elbette kişinin hayatında önemli bir dönüşümü tetikleyebilir. Bir birlikteliğe başlamak, insanı pek çok açıdan etkiler. Kişinin yeni bir bakış açısı, düşünce yapısı, hatta yaşam tarzı tanıması, onun hayatında da yeni kapılar açar. Pek çok ilişkinin insan üzerindeki etkisi, genellikle derin ve kalıcıdır. Elbette bu değişim iyi de olabilir kötü de. 

Sosyal medyada erkeklerin ilişkilerinden sonra ne kadar değiştiklerini gösterdikleri videolar viral oldu ve kısa sürede bir akıma dönüştü.

Bambaşka biri olmuşlar.

Videodaki beylerin değişimi beğeni topladı. Her birinin hayatının renklenmiş ve enerjisinin yükselmiş olması dikkat çekti. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala akım haline gelen bu videolar, elbette 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanları biraz hüzünlendirdi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
