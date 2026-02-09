Yine Yeni Bir Estetik Trendi: Dudak Kaldırma Operasyonu Geçiren Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/ozdekaracan...
Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Değişen teknoloji ve ve gelişen sağlık sektörü sayesinde her gün yeni bir işlemle karşılaşıyoruz. Sosyal medyanın da etkisiyle insanların güzellik anlayışları ve beklentileri değiştikçe, estetik operasyonların çeşitliliği ve kapsamı da artıyor. Bu da hiç bitmeyen bir döngüye sebep oluyor.
'ozdekaracan' isimli sosyal medya kullanıcısı Liplift operasyonu sonrası yaşadığı değişimi paylaştı. Fakat pek çok kişi işlemin ne olduğuna anlam veremedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nedir bu 'liplift'?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda, yapılan işlemin pek beğenilmediği dile getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın