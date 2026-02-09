onedio
Yine Yeni Bir Estetik Trendi: Dudak Kaldırma Operasyonu Geçiren Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Yine Yeni Bir Estetik Trendi: Dudak Kaldırma Operasyonu Geçiren Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 15:34

Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Değişen teknoloji ve ve gelişen sağlık sektörü sayesinde her gün yeni bir işlemle karşılaşıyoruz. Sosyal medyanın da etkisiyle insanların güzellik anlayışları ve beklentileri değiştikçe, estetik operasyonların çeşitliliği ve kapsamı da artıyor. Bu da hiç bitmeyen bir döngüye sebep oluyor. 

'ozdekaracan' isimli sosyal medya kullanıcısı Liplift operasyonu sonrası yaşadığı değişimi paylaştı. Fakat pek çok kişi işlemin ne olduğuna anlam veremedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/ozdekaracan...
Peki nedir bu 'liplift'?

Peki nedir bu 'liplift'?

Lip lift yani dudak kaldırma operasyonu, üst dudak ile burun tabanı arasındaki mesafenin kalıcı olarak kısaltıldığı operasyon. Operasyon genellikle lokal anestezi altında, 45-60 dakika gibi bir sürede gerçekleştiriliyor.  Burun deliklerinin hemen altından, burnun doğal kıvrımlarına gizlenecek şekilde martı kanadı veya boğa boynuzu şeklinde küçük bir deri parçası çıkarılıyor, üst dudak yukarı doğru çekilerek kas dokusuna asılıyor, kesilen bölge estetik dikişlerle kapatılıyor. Birkaç ayda tam olarak iyileşerek son görünümünü alıyor. Yaşlanmayla birlikte uzayan dudak burun mesafesi kısaltılarak daha genç bir görünüm elde edilmeye çalışılıyor.

Yorumlarda, yapılan işlemin pek beğenilmediği dile getirildi.

Yorumlarda, yapılan işlemin pek beğenilmediği dile getirildi.
