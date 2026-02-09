onedio
Uzman Diyetisyen Anlattı: Çocukları Tamamen Organik Beslemek Doğru mu?

09.02.2026 - 11:14

Doğru beslenme sağlıklı yaşamanın anahtarı. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi gelişimleri açısından çok önemli. Bu nedenle, çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde durmak, onlara sağlıklı bir yaşam sunmanın yanı sıra, gelecekteki yaşamlarını da şekillendirir. Son dönemde çocukların her yediğinin organik olmasına dikkat eden ebeveynlerin sayısı bir hayli fazla bildiğiniz üzere. Peki bu doğru bir beslenme şekli mi?

Uzman Diyetisyen Cemre Yamaner Fırat, çocukların tamamen organik beslenmesi üzerine konuştu. Fakat anlattıkları ezber bozdu.

Uzman Diyetisyen Cemre Yamaner Fırat çocukların beslenmesinde "aşırı doğalcı" ve kısıtlayıcı bir tutumun doğru olmadığını savunudu ve gerekçelerini ise şu şekilde sıraladı

Çocukların gelişim çağında olduğu ve vücudun enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ının karbonhidratlardan karşılanması gerektiğini belirtiğini belirten diyetisyen özellikle boy uzamasında karbonhidratların çok etkili olduğunu vurguladı. Annelerin sürekli tam buğday veya aşırı lifli ürünler tercih etmesini eleştirdi ve çocukların yetişkinler gibi bir diyet programına ihtiyaç duymadığını söyledi. 

Katkı maddeli paketli ürünlere karşı da uyaran Fırat, bu ürünlerin hormonları (östrojen) etkileyerek erken ergenliğe yol açabileceğini belirtti. Son olarak 'En doğalını bulalım ama kendimiz gibi düşünüp kısıtlamalara gitmeyelim' diyerek; çocuğun pirinç, beyaz ekmek gibi gıdaları da tüketebileceğini ifade etti.

