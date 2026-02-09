Uzman Diyetisyen Anlattı: Çocukları Tamamen Organik Beslemek Doğru mu?

Çocukların gelişim çağında olduğu ve vücudun enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ının karbonhidratlardan karşılanması gerektiğini belirtiğini belirten diyetisyen özellikle boy uzamasında karbonhidratların çok etkili olduğunu vurguladı. Annelerin sürekli tam buğday veya aşırı lifli ürünler tercih etmesini eleştirdi ve çocukların yetişkinler gibi bir diyet programına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Katkı maddeli paketli ürünlere karşı da uyaran Fırat, bu ürünlerin hormonları (östrojen) etkileyerek erken ergenliğe yol açabileceğini belirtti. Son olarak 'En doğalını bulalım ama kendimiz gibi düşünüp kısıtlamalara gitmeyelim' diyerek; çocuğun pirinç, beyaz ekmek gibi gıdaları da tüketebileceğini ifade etti.