Pediatri Doktorları Nöbetlerinin İlk ve Son Saatlerindeki Görüntülerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
09.02.2026 - 08:41

Doktorluk, dünyanın en meşakkatli mesleklerinden biri. Sürekli ve uzun süreli nöbetler doktorların hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğunu arttırıyor. Doktorluk, sadece bilgi ve beceri gerektiren bir iş olmanın ötesinde, aynı zamanda büyük bir zihinsel ve fizikler dayanıklılık gerektiriyor. 

'danielacedolin' isimli doktor kendisinin ve arkadaşlarının nöbetlerinin ilk ve son saatindeki görüntüsünü paylaştı. Her birinin yorgunluğu yüzünden okundu.

Doktorların hem zihinsel hem fiziksel olarak yorgun olmaması gerekirken neden uzun saatler nöbet tutuyorlar?

  • Bakım Sürekliliği: Hastanın durumunu en iyi bilen doktorun, kritik süreci (ameliyat sonrası vb.) kesintisiz takip etmesi hedeflenir.

  • Hekim Yetersizliği: Hasta yüküne kıyasla doktor sayısının az olması, mevcut personelin daha fazla saat çalışmasına neden olur.

  • Eğitim Kültürü: Tıp eğitiminde 'ne kadar çok vaka, o kadar tecrübe' anlayışı hakimdir; uzun mesailer bir 'pişme süreci' olarak görülür.

  • Devir Teslim Riskleri: Tıbbi hataların çoğu nöbet değişimindeki bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Nöbet süresi uzatılarak bu değişimlerin sayısı azaltılır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
