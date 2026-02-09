Pediatri Doktorları Nöbetlerinin İlk ve Son Saatlerindeki Görüntülerini Paylaştı

Doktorluk, dünyanın en meşakkatli mesleklerinden biri. Sürekli ve uzun süreli nöbetler doktorların hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğunu arttırıyor. Doktorluk, sadece bilgi ve beceri gerektiren bir iş olmanın ötesinde, aynı zamanda büyük bir zihinsel ve fizikler dayanıklılık gerektiriyor.

'danielacedolin' isimli doktor kendisinin ve arkadaşlarının nöbetlerinin ilk ve son saatindeki görüntüsünü paylaştı. Her birinin yorgunluğu yüzünden okundu.