Bir Lösemi Hastasına Yeni Hayat: 10 Yıl Önce Donör Adayı Olan Adam Aldığı Haberle Yaşadığı Heyecanı Paylaştı

Organ bağışı, kan bağışı ve kök hücre bağışı hayati öneme sahip bildiğiniz üzere. Bir başkasına umut olmanın hatta ona yeni bir yaşam şansı sunmanın, kıymeti tarif edilemez elbette. Fakat bu konularda yeterli bilgi olmadığından pek çok kişi bağışçı olma meselesine ön yargı ile yaklaşıyor. Bu nedenle, bu konunun önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak önemli.

10 sene önce donör olmak için kan veren 'bulentakkose', beklediği telefonun gelmesiyle başlayan süreci tüm detayları ile paylaştı. Çektiği video, bu konuda endişe yaşayanları aydınlatırken birçok kişiye de ilham verdi.