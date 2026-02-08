onedio
Bir Lösemi Hastasına Yeni Hayat: 10 Yıl Önce Donör Adayı Olan Adam Aldığı Haberle Yaşadığı Heyecanı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 12:43

Organ bağışı, kan bağışı ve kök hücre bağışı hayati öneme sahip bildiğiniz üzere. Bir başkasına umut olmanın hatta ona yeni bir yaşam şansı sunmanın, kıymeti tarif edilemez elbette. Fakat bu konularda yeterli bilgi olmadığından pek çok kişi bağışçı olma meselesine ön yargı ile yaklaşıyor. Bu nedenle, bu konunun önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak önemli. 

10 sene önce donör olmak için kan veren 'bulentakkose', beklediği telefonun gelmesiyle başlayan süreci tüm detayları ile paylaştı. Çektiği video, bu konuda endişe yaşayanları aydınlatırken birçok kişiye de ilham verdi.

"Peki biz nasıl bağışçı olabiliriz?" diye soranlar için videodaki beyefendinin de vurguladığı gibi, süreç aslında sanılandan çok daha basit ve ağrısız. Türkiye’de kök hücre bağışçısı olmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

1. Nereye Başvuracağız?

Size en yakın Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne giderek 'Kök Hücre Bağışçısı' olmak istediğinizi belirtmeniz yeterli. TÜRKÖK projesi kapsamında işlemler Kızılay aracılığıyla yürütülüyor.

2. Bağışçı Olma Şartları Neler?

  • Yaş: 18 - 50 yaş aralığında olmak.

  • Sağlık Durumu: Sağlıklı bir birey olmak (Bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıkları veya kronik bir rahatsızlığın bulunmaması gerekiyor).

3. İlk Adım: Sadece 3 Tüp Kan

Merkeze gittiğinde sana kısa bir bilgilendirme formu doldurtuluyor ve sadece 3 tüp kan alınıyor. Bu kan örneğiyle doku tipin analiz ediliyor ve sisteme kaydediliyor.

Bundan Sonra Ne Oluyor?

  • Eşleşme Bekleniyor: Sizin doku bilgileriniz sisteme girildikten sonra, dünya genelindeki hastalarla karşılaştırılıyor. Bu süreç videodaki gibi 1 yıl da sürebilir, 10 yıl da, ya da hiç eşleşme olmayabilir.

  • Eşleşme Sağlanırsa: Eğer bir hastayla dokularınız uyarsa size ulaşıyorlar. 'Hala gönüllü müsün?' diye soruyorlar. Cevabınız evetse, detaylı sağlık taramalarından geçiyorsunuz.

  • Bağış Süreci (Videodaki Aşama): Çoğunlukla 'Periferik Kök Hücre Bağışı' yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemde ameliyat yok. Koldan bir damar yolu açılıyor, kan bir makineden geçiyor, kök hücreler ayrıştırılıyor ve kan size geri veriliyor. Tıpkı uzun süren bir kan verme işlemi gibi.

Önemli Hatırlatma: Bağışçı adayı olduktan sonra telefon ve adres bilgilerini güncel tutmanız çok önemli. Çünkü videodaki gibi o telefon 10 yıl sonra geldiğinde size ulaşabilmeleri gerekiyor.

