İngiliz Bir Dil Bilimci Beren Saat'in Çok Konuşulan Şarkısı 'CapitaliZoo'nun İsmini İnceledi

Yıllardır oyunculuğuyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde çıkarttığı şarkıyla müzik dünyasına adım attı bildiğiniz üzere. Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinden biri olan Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in, müzik kariyerinin de oyunculuğu kadar iyi olması bekleniyordu fakat şarkı pek çok kişiyi tatmin etmedi.

CapitaliZoo isimli şarkının kendisi kadar ismi de çok konuşuldu. İki İngilizce kelimeyi birleştirerek yeni bir kelime oluşturan Beren Saat'in tartışma konusu olan telaffuzunu '1dil1erik' isimli dil bilimci yorumladı.