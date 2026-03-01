İngiliz Bir Dil Bilimci Beren Saat'in Çok Konuşulan Şarkısı 'CapitaliZoo'nun İsmini İnceledi

Kaynak: https://www.instagram.com/1dil1erik/#
Yıllardır oyunculuğuyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde çıkarttığı şarkıyla müzik dünyasına adım attı bildiğiniz üzere. Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinden biri olan Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in, müzik kariyerinin de oyunculuğu kadar iyi olması bekleniyordu fakat şarkı pek çok kişiyi tatmin etmedi.
CapitaliZoo isimli şarkının kendisi kadar ismi de çok konuşuldu. İki İngilizce kelimeyi birleştirerek yeni bir kelime oluşturan Beren Saat'in tartışma konusu olan telaffuzunu '1dil1erik' isimli dil bilimci yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dil Bilimci, Beren Saat'in "Capitalizoo" kelime türetmesinin dilbilimsel açıdan "sıkıntılı" olduğunu söyledi. Sebepleri ise şöyle sıraladı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın