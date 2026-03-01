onedio
İngiliz Bir Dil Bilimci Beren Saat'in Çok Konuşulan Şarkısı 'CapitaliZoo'nun İsmini İnceledi

İngiliz Bir Dil Bilimci Beren Saat'in Çok Konuşulan Şarkısı 'CapitaliZoo'nun İsmini İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 11:19

Yıllardır oyunculuğuyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde çıkarttığı şarkıyla müzik dünyasına adım attı bildiğiniz üzere. Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinden biri olan Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in, müzik kariyerinin de oyunculuğu kadar iyi olması bekleniyordu fakat şarkı pek çok kişiyi tatmin etmedi. 

CapitaliZoo isimli şarkının kendisi kadar ismi de çok konuşuldu. İki İngilizce kelimeyi birleştirerek yeni bir kelime oluşturan Beren Saat'in tartışma konusu olan telaffuzunu '1dil1erik' isimli dil bilimci yorumladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/1dil1erik/#
Dil Bilimci, Beren Saat'in "Capitalizoo" kelime türetmesinin dilbilimsel açıdan "sıkıntılı" olduğunu söyledi. Sebepleri ise şöyle sıraladı;

Dil Bilimci, Beren Saat'in "Capitalizoo" kelime türetmesinin dilbilimsel açıdan "sıkıntılı" olduğunu söyledi. Sebepleri ise şöyle sıraladı;

Videodaki kişiye göre, İngilizcede kelimelerin belirli bir vurgu düzeni vardır ve bu iki kelime birleştiğinde bu düzen bozuluyor:

  • Capitalism: Kelimesinde hem ana hem de ikincil bir vurgu bulunur: /ˈkæpɪtəlˌɪzəm/.

  • Zoo: İngilizcede '-oo' ile biten kelimelerde (shampoo, tattoo gibi) vurgu genellikle son hecededir: /ˈzuː/.

  • Problem: Beren Saat'in telaffuzunda bu iki vurgu çakışıyor ve ortaya çıkan 'Capital-II-zoo' sesi, ana dili İngilizce olan biri için kulağa oldukça garip geliyor.

