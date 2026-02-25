ABD'de Yaşayan Bir Genç 12. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ödevini Paylaştı

Son dönemlerde sosyal medyada Amerika'daki eğitim sistemi sık sık eleştiriliyor. Özellikle öğrencilerin pek çok konuda bilgisiz olması dalga konusu bile oluyor. Dünyayı Amerika'dan ibaret sanmaları, analog saati tanıyamamaları, basit matematik işlemlerden bile uzak olmaları pek çok kişiyi şaşırtıyor elbette.

Amerika'da yaşayan bir genç, 12. sınıfların matematik ödevini paylaştı. Ülkemizde Yaklaşık 3. sınıf civarında işlenen matematik derslerinin 12. sınıfta öğretiliyor olması. Pek çok kişiyi şaşırttı haliyle.