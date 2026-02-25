onedio
ABD'de Yaşayan Bir Genç 12. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ödevini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 11:18

Son dönemlerde sosyal medyada Amerika'daki eğitim sistemi sık sık eleştiriliyor. Özellikle öğrencilerin pek çok konuda bilgisiz olması dalga konusu bile oluyor. Dünyayı Amerika'dan ibaret sanmaları, analog saati tanıyamamaları, basit matematik işlemlerden bile uzak olmaları pek çok kişiyi şaşırtıyor elbette.

Amerika'da yaşayan bir genç, 12. sınıfların matematik ödevini paylaştı. Ülkemizde Yaklaşık 3. sınıf civarında işlenen matematik derslerinin 12. sınıfta öğretiliyor olması. Pek çok kişiyi şaşırttı haliyle.

Amerika'da tüm 12. sınıflar aynı matematik dersini görmüyor. Müfredat, öğrencinin kapasitesine ve gelecekteki hedefine göre kategorilere ayrılıyor.

Ders Seviyeleri (Tracking System)

  • Standard / Remedial: Videodaki muhtemelen bu seviyedir. Matematikte çok zorlanan veya temel becerileri eksik olan öğrenciler için 'temel yaşam becerisi' odaklı bir sınıftır.

  • Honors: Daha zor ve derinlemesine işlenen dersler.

  • AP (Advanced Placement): Üniversite seviyesinde derslerdir. 12. sınıftaki bir AP öğrencisi Türev, İntegral ya da İstatistik gibi ağır konular görür.

'Consumer Math' Kavramı

Gördüğün kağıt muhtemelen bir 'Consumer Math' (Tüketici Matematiği) dersine ait. Bu ders, mühendis ya da bilim insanı olmayacak öğrencilere; vergi hesaplama, bütçe yapma, indirim hesaplama gibi günlük hayatta hayatta kalmalarını sağlayacak temel matematiği öğretmeyi hedefler.

