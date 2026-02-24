onedio
Bir Gencin Staj İçin Gittiği Şirket Tarafından Hediye Edilen Ürünleri Paylaştığı Video Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.02.2026 - 19:18

Genç nüfusun iş hayatına atılmaları ve bu konuda teşvik edilmeleri, önemli. Pek çoğu sadece karnını doyurabileceği bir işte düşük ücretlere çalışmak konusunda gönülsüz haliyle. İş dünyasına adım atacak gençlerin, yeteneklerini ve enerjilerini en verimli şekilde kullanabilmeleri, bu konuda gereken motivasyon ve teşvikin sağlanmasıyla mümkün olur. 

Bir genç, staj için gittiği şirkette kendisine hediye edilen eşyaları paylaştı. Video sosyal medyada viral olurken çantanın içinden çıkanlar ise beğeni topladı.

Pek çok kişi çantanın içinden çıkan ürünlerin toplam fiyatını hesaplamaya çalıştı. Gelin biz de tahmini bir hesap yapalım.

  • Laptop: 18.000 TL - 25.000 TL

  • AirPods (2. veya 3. Nesil): 4.500 TL - 6.500 TL

  • Powerbank : 800 TL - 1.500 TL

  • Kablosuz Mouse & Şarj Aleti: 1.000 TL - 1.500 TL

  • Laptop Bölmeli Sırt Çantası: 1.500 TL - 2.500 TL

  • Mini Bluetooth Hoparlör: 500 TL - 1.200 TL

  • Ajanda ve Defterler (2 Adet): 400 TL - 700 TL

  • Çikolata & Kırtasiye (Kalemler, Tutucu): 300 TL - 500 TL

Toplam tahmi̇ni̇ değer 29.000 TL ile 39.400 TL arasında değişiyor.

