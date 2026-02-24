Bir Gencin Staj İçin Gittiği Şirket Tarafından Hediye Edilen Ürünleri Paylaştığı Video Beğeni Topladı

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Genç nüfusun iş hayatına atılmaları ve bu konuda teşvik edilmeleri, önemli. Pek çoğu sadece karnını doyurabileceği bir işte düşük ücretlere çalışmak konusunda gönülsüz haliyle. İş dünyasına adım atacak gençlerin, yeteneklerini ve enerjilerini en verimli şekilde kullanabilmeleri, bu konuda gereken motivasyon ve teşvikin sağlanmasıyla mümkün olur.
Bir genç, staj için gittiği şirkette kendisine hediye edilen eşyaları paylaştı. Video sosyal medyada viral olurken çantanın içinden çıkanlar ise beğeni topladı.
Pek çok kişi çantanın içinden çıkan ürünlerin toplam fiyatını hesaplamaya çalıştı. Gelin biz de tahmini bir hesap yapalım.
