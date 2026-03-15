Ebru Şahin 2 Metrelik Eşi Cedi Osman Hakkındaki İtirafıyla Gündem Oldu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 15:40

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bu hafta İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Samimi tavırları ve eğlenceli anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Şahin, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sosyal medyada gündem olmayı başardı. Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşine dair yaptığı “Biraz fazla ürkek” itirafıyla şaşırttı.

Reklam

“Hercai” dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Daha önce İstanbullu Gelin ve Yasak Elma gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, kariyerindeki asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisiyle yapmıştı.

Hercai’nin ardından bir süre ekranlara ara veren Şahin, geçtiğimiz sezon Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı “Gizli Saklı” dizisiyle televizyona geri dönmüştü. Ancak dizi reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca 8. bölümde final yapmıştı.

Özel hayatında ise oldukça mutlu bir dönem geçiren oyuncu, 2020 yılında aşk yaşamaya başladığı milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasından uzak ve daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekiyor.

Son olarak İbrahim Selim’in programına konuk olan Ebru Şahin, eşi Cedi Osman hakkında yaptığı esprili açıklamalarla izleyenleri güldürdü.

Şahin, eşinin bazı konularda oldukça temkinli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama… Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken kapı, pencere ne varsa kontrol ediyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek. Ben de ‘Aşkım ben buradayım korkma’ diyorum.”

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
