Algoritma Çağında Derinliği Savunmak: Alp Köksal ile Dijital Eğitim Üzerine

Sosyal medya eğitimde fırsat eşitliği için güçlü bir potansiyel sunuyor; ancak erişim eşitsizliği çözülmeden bu potansiyeli tam anlamıyla gerçekleştirmemiz imkânsız. Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrenme ortamını demokratikleştirmek için belki de bugüne kadar sahip olmadığımız bir imkâna sahibiz. Ancak erişim konusuna gerekli yatırım yapılmaz ve yeni teknolojilerin sunduğu potansiyel toplumun geneline yayılmazsa, fırsat eşitliği yerine dijital uçurumun büyümesi tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Pandemi döneminde bunu küresel ölçekte deneyimledik. Teknolojiye erişimi olan öğrenciler öğrenmeye devam ederken, erişimi olmayanlar ciddi biçimde geride kaldı. Eğer yalnızca en iyi teknolojiye sahip olan grupların daha iyi öğrenme imkânlarına ulaştığı bir model inşa edersek, bu eğitimde demokratikleşmeye değil; ayrışmaya hizmet eder. Bu noktada sosyal medya önemli bir denge alanı sunuyor çünkü doğası gereği daha geniş erişime sahip, paylaşım kültürüyle güçlenen ve düşük giriş bariyerine sahip bir alan. Türkiye’de 77,5 milyon internet kullanıcısının 62,3 milyonunun aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, bu erişim gücübü eğitim için daha sistematik ve stratejik kullanmak büyük bir fırsat. Khan Academy’nin küresel ve yerel sosyal medya yaklaşımları da bu gerçeklik doğrultusunda şekilleniyor. Ana pazarı olan ABD ve İngilizce konuşulan ülkelerde marka bilinirliği oldukça yüksek; dolayısıyla bu pazarlarda içerik derinleşmesi, pedagojik tartışmalar ve öğrenme çıktıları daha fazla ön plana çıkıyor. Tanınırlığın görece düşük olduğu ülkelerde ise öncelik erişim, farkındalık ve ücretsiz bir eğitim kaynağı olduğunun anlatılması; eğitimin nasıl değiştiğine dair büyük resmin aktarılması oluyor. Kültürel farklılıklar da iletişim tonunu belirliyor. Bazı ülkelerde daha kurumsal ve akademik bir dil etkili olurken, bazı bölgelerde doğrudan öğrenciye hitap eden, daha genç ve dinamik bir iletişim tarzı daha fazla karşılık buluyor. Stratejimiz net: Glokal bir yaklaşım. Sosyal fayda için küresel bir vizyonu yerel ihtiyaçlarla buluşturmak. 190 ülkede, 59 dilde, 180 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ücretsiz eğitim sunan bir kurum olarak sosyal medyayı yalnızca bir iletişim kanalı değil; sosyal etki stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla fikir önderliği yapmaya, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya ve geleceğin eğitim modeline katkı sunmaya odaklanıyoruz. Sonuçta mesele sadece içerik üretmek değil; güven inşa etmek ve öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılmak. Eğer sosyal medyanın erişim gücünü, yapay zekanın kişiselleştirme potansiyeliyle ve eğitimin pedagojik sorumluluklarıyla doğru şekilde birleştirebilirsek; eğitimde fırsat eşitliği bir ideal olmaktan çıkıp ölçeklenebilir bir gerçekliğe dönüşebilir.