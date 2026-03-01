Algoritma Çağında Derinliği Savunmak: Alp Köksal ile Dijital Eğitim Üzerine
Dijital çağda bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay; ancak derin öğrenme her zamankinden daha kırılgan. Alp Köksal, Khan Academy’nin Türkiye yapılanmasını hayata geçiren isim olarak yıllardır eğitimin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Kâr amacı gütmeyen, herkes için ücretsiz ve nitelikli öğrenme vizyonuyla çalışan Khan Academy’nin küresel yaklaşımını Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla buluşturan Köksal ile; sosyal medyanın eğitim üzerindeki etkisini, algoritmalar çağında öğrenmenin geleceğini ve fırsat eşitliğinin nasıl mümkün olabileceğini konuştuk.
Gençler artık bilgiyi kitaplardan değil, akıştan öğreniyor. Sosyal medya – özellikle Facebook, Instagram ve X – eğitim alışkanlıklarını nasıl değiştirdi? Bu dönüşüm bir devrim mi, yoksa derin öğrenme için bir risk mi?
Kimi çevreler Khan Academy’yi milyonlarca kullanıcıyı bir araya getirdiği için bir sosyal medya platformu gibi görüyor. Sizce bu benzetme ne kadar doğru? Platformun sosyal etkileşim alanları nasıl yönetiliyor ve bu etkileşimler öğrenme hedefinin önüne geçmeden nasıl dengeleniyor?
Sosyal medya hız ve dikkat üzerine kurulu bir mecra. Peki eğitim gibi derinlik gerektiren bir alan bu ritme nasıl uyum sağlıyor? Khan Academy sosyal medyada içerik üretirken en büyük zorluklarla nasıl baş ediyor ve bu platformları bir “varış noktası” değil de bir öğrenme köprüsü olarak nasıl konumlandırıyor?
Facebook ve Instagram gibi görsel ağırlıklı platformlar, eğitim materyallerini nasıl daha etkili hale getiriyor? Khan Academy'nin bu platformlardaki varlığı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Hızın ve gündemin saniyeler içinde değiştiği X gibi bir platformda eğitim içeriği üretmek ne kadar mümkün? Khan Academy X’i hangi amaçlarla kullanıyor ve bu mecrada etkileşimden çok güven inşa etmeyi nasıl başarıyor?
Sosyal medyanın dikkat ekonomisi açısından eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Khan Academy'nin "Social Media Literacy" kursu gibi içerikleri bu sorunlara nasıl çözüm sunuyor?
Khan Academy Türkiye olarak sosyal medya hesaplarınızı (örneğin @khanacademyturkce) nasıl yönetiyorsunuz? İçerik planlaması, etkileşim ve moderasyon süreçleriniz neler?
Sosyal medya algoritmaları daha çok hız, trend ve etkileşimi ödüllendiriyor. Bu durum eğitim içeriklerinin görünürlüğünü nasıl etkiliyor? Khan Academy bu algoritma düzeninde kaybolmadan, merakı gerçek öğrenmeye dönüştürmek için nasıl bir strateji izliyor?
Gelecekte sosyal medyanın eğitimdeki rolü nasıl evrilecek? Khan Academy, yapay zeka entegrasyonu (örneğin Khanmigo) gibi yenilikleri sosyal medya stratejilerine nasıl entegre etmeyi planlıyor?
Sosyal medya eğitimde fırsat eşitliği için büyük bir potansiyel sunuyor ama aynı zamanda dijital uçurum riskini de barındırıyor. Khan Academy bu dengeyi nasıl yönetiyor? Küresel ölçekteki yaklaşımınızla Türkiye’deki sosyal medya stratejiniz arasında ne gibi farklar var?
