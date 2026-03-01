Yeni Bölümü Zirvede, Özeti İlk 3'te: 28 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
28 Şubat Cumartesi akşamı ekranlarda büyük rekabet yaşandı. Güller ve Günahlar zirveyi kimseye bırakmazken, Gönül Dağı ve Survivor ikincilik için kıyasıya yarıştı. Ayrıca Güller ve Günahlar'ın özet bölümü bile ilk 3'te kendine yer buldu.
28 Şubat 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir reyting yarışı vardı.
Üstelik dizinin özeti de Total grubunda 3. sıraya girerek dikkat çekti.
İkincilik için TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı ile Survivor arasında ciddi bir çekişme yaşandı.
