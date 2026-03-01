onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Bölümü Zirvede, Özeti İlk 3'te: 28 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yeni Bölümü Zirvede, Özeti İlk 3'te: 28 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.03.2026 - 12:29

28 Şubat Cumartesi akşamı ekranlarda büyük rekabet yaşandı. Güller ve Günahlar zirveyi kimseye bırakmazken, Gönül Dağı ve Survivor ikincilik için kıyasıya yarıştı. Ayrıca Güller ve Günahlar'ın özet bölümü bile ilk 3'te kendine yer buldu.

İşte Total, AB ve ABC1’de detaylı reyting tablosu…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

28 Şubat 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir reyting yarışı vardı.

28 Şubat 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir reyting yarışı vardı.

TRT 1’de Gönül Dağı 207. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D’de Güller ve Günahlar 19. bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Show TV’de Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. ATV’de “Cennetin Krallığı”, Star TV’de ise “Ejderham ve Ben” isimli yabancı sinema filmleri ekranlara gelirken, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Gecenin kazananı açık ara farkla Güller ve Günahlar oldu. Dizi, tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Güller ve Günahlar – 19. Bölüm Reytingleri:

Total: 8.32 (1)

AB: 5.03 (1)

ABC1: 7.07 (1)

Üstelik dizinin özeti de Total grubunda 3. sıraya girerek dikkat çekti.

Üstelik dizinin özeti de Total grubunda 3. sıraya girerek dikkat çekti.

Total: 4.25 (3)

AB: 2.16 (8)

ABC1: 3.40 (5)

İkincilik için TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı ile Survivor arasında ciddi bir çekişme yaşandı.

İkincilik için TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı ile Survivor arasında ciddi bir çekişme yaşandı.

Gönül Dağı - 207. Bölüm Reytingleri:

Total: 5.63 (2)

AB: 3.34 (3)

ABC1: 4.71 (2)

Gönül Dağı, Total ve ABC1 kategorilerinde Survivor’ın önünde yer alırken, AB grubunda 3. sıraya geriledi. Survivor ise AB’de 2. sırayı almayı başarırken Total’de 4. sırada kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın