Bir Reçelle İhaneti Öğrenmişti: Shakira Kendisinden 15 Yaş Küçük Oyuncuyla Yeni Aşka Yelken Açtı!

İkilinin ilişkisi, ihanetin ortaya çıkmasıyla adeta yerle bir olmuştu. İddiaya göre Shakira, mesleği gereği sık sık yurt dışına konserlere gidiyordu ve o dönemlerde çocukları Piqué ile birlikteydi. Çiftin evindeki buzdolabında ise her zaman Shakira’nın en sevdiği reçel bulunuyordu. O reçeli evde Shakira’dan başka kimse sevmiyordu. Ancak yıldız isim bir seyahatten döndüğünde reçelin yenildiğini fark etti. İşte şüpheler tam da o noktada başladı.