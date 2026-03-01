Bir Reçelle İhaneti Öğrenmişti: Shakira Kendisinden 15 Yaş Küçük Oyuncuyla Yeni Aşka Yelken Açtı!
Gerard Piqué ile olaylı ayrılığının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Shakira, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. 48 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu ve model Lucien Laviscount ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin samimi kareleri sosyal medyada hızla yayıldı.
İşte detaylar…
Kolombiyalı şarkıcı, 12 yıl birlikte olduğu futbolcu Gerard Piqué ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre dünya basınının manşetlerinden düşmemişti.
Daha sonra Shakira, Piqué’nin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, hatta o kişinin evine geldiğini ve eşyalarını bile kullandığını öğrendi.
Uzun süredir adı kimseyle anılmayan yıldız isim, şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla gündemde.
İkilinin birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarının internete düşmesi, söylentileri güçlendirdi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
