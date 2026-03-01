onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Reçelle İhaneti Öğrenmişti: Shakira Kendisinden 15 Yaş Küçük Oyuncuyla Yeni Aşka Yelken Açtı!

Bir Reçelle İhaneti Öğrenmişti: Shakira Kendisinden 15 Yaş Küçük Oyuncuyla Yeni Aşka Yelken Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.03.2026 - 09:55

Gerard Piqué ile olaylı ayrılığının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Shakira, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. 48 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu ve model Lucien Laviscount ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin samimi kareleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kolombiyalı şarkıcı, 12 yıl birlikte olduğu futbolcu Gerard Piqué ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre dünya basınının manşetlerinden düşmemişti.

Kolombiyalı şarkıcı, 12 yıl birlikte olduğu futbolcu Gerard Piqué ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre dünya basınının manşetlerinden düşmemişti.

İkilinin ilişkisi, ihanetin ortaya çıkmasıyla adeta yerle bir olmuştu. İddiaya göre Shakira, mesleği gereği sık sık yurt dışına konserlere gidiyordu ve o dönemlerde çocukları Piqué ile birlikteydi. Çiftin evindeki buzdolabında ise her zaman Shakira’nın en sevdiği reçel bulunuyordu. O reçeli evde Shakira’dan başka kimse sevmiyordu. Ancak yıldız isim bir seyahatten döndüğünde reçelin yenildiğini fark etti. İşte şüpheler tam da o noktada başladı.

Daha sonra Shakira, Piqué’nin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, hatta o kişinin evine geldiğini ve eşyalarını bile kullandığını öğrendi.

Daha sonra Shakira, Piqué’nin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, hatta o kişinin evine geldiğini ve eşyalarını bile kullandığını öğrendi.

Ayrılık süreci de en az ihanet kadar sert geçti. Çocuklar için aylar süren velayet davası, göndermeli şarkılar derken Shakira adeta duygularını, öfkesini müziğe döktü.

O çalkantılı dönemden sonra kendini tamamen kariyerine ve çocuklarına adayan Shakira, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan yıldız isim, şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla gündemde.

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan yıldız isim, şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla gündemde.

48 yaşındaki Shakira’nın, kendisinden 15 yaş küçük İngiliz oyuncu ve model Lucien Laviscount ile yakınlaştığı öne sürüldü.

İkilinin birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarının internete düşmesi, söylentileri güçlendirdi.

İkilinin birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarının internete düşmesi, söylentileri güçlendirdi.

Ancak bu kareler bir aşk ilanı mı, yoksa bir proje için mi çekildi henüz bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın