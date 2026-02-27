"Bekarlık Çok Rahat" Diyen Bengü Bu Kez Yalnızlıktan Dert Yandı

Boşanmanın ardından hayatına çocukları ve sahneleriyle devam eden Bengü, geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Bekarlık vurgusu yapan şarkıcı, “Şu an orkestra ekibimden tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim; oh, çok rahatım” sözleriyle dikkat çekmişti.