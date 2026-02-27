"Bekarlık Çok Rahat" Diyen Bengü Bu Kez Yalnızlıktan Dert Yandı
Geçtiğimiz günlerde “Bekarım ve inanılmaz rahatım” sözleriyle gündem olan Bengü, bu kez bambaşka bir açıklama yaptı. “Neden bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim?” çıkışıyla çok konuşulan şarkıcı, şimdi ise “Yalnızlık kötü, aşka kalbimi kapatmadım” dedi.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Bengü, özel hayatıyla bir kez daha gündemde.
Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Bengü ve Selimoğlu, iki yıl önce evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.
Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Bengü’den bu kez farklı bir açıklama geldi.
