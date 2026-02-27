onedio
"Bekarlık Çok Rahat" Diyen Bengü Bu Kez Yalnızlıktan Dert Yandı

"Bekarlık Çok Rahat" Diyen Bengü Bu Kez Yalnızlıktan Dert Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 15:03

Geçtiğimiz günlerde “Bekarım ve inanılmaz rahatım” sözleriyle gündem olan Bengü, bu kez bambaşka bir açıklama yaptı. “Neden bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim?” çıkışıyla çok konuşulan şarkıcı, şimdi ise “Yalnızlık kötü, aşka kalbimi kapatmadım” dedi. 

İşte detaylar…

Kaynak: Habertürk / Erdal Öztürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/bengu-yalni...
Pop müziğin sevilen isimlerinden Bengü, özel hayatıyla bir kez daha gündemde.

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı, evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Çift, 2019’da kızları Zeynep’i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı. Aile pozlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan ikiliden beklenmedik ayrılık haberi ise 2024 yılında gelmişti.

Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Bengü ve Selimoğlu, iki yıl önce evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından hayatına çocukları ve sahneleriyle devam eden Bengü, geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Bekarlık vurgusu yapan şarkıcı, “Şu an orkestra ekibimden tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim; oh, çok rahatım” sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Bengü’den bu kez farklı bir açıklama geldi.

Etiler’de görüntülenen şarkıcı, Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. 2026 planlarından bahseden Bengü, iki single hazırlığında olduğunu ve bayramdan itibaren yaz sonuna kadar yoğun bir tempoya gireceğini söyledi. Günlük hayatını ise “Genelde ofiste ya da çocuklarlayım. Spor yapıyorum, sahnelerim oluyor. Her şey çok iyi gidiyor” sözleriyle anlattı.

Özel hayatına dair sorulara da yanıt veren Bengü, yalnızlıkla ilgili düşüncelerini paylaştı. “Yalnızlık kötü. Aşka kalbimi kapatmadım” diyerek dikkat çekti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
