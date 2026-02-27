onedio
Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Çeyrek Final İhtimali Yüzde Kaç?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 14:57

Juventus'u devre dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Mevcut formu ve sakatlık sorunları nedeniyle taraftarların büyük çoğunluğunun diğer bir olası rakip olan Tottenham'ı istemesine rağmen daha zorlu bir rakip olan Liverpool'un çekilmesi moralleri bozsa da Galatasaray'ın çeyrek final ihtimali hiç düşük değil. 

Biz de bu ihtimalleri popüler yapay zeka araçları Grok, Gemini ve ChatGPT'ye sorduk.

Grok

Grok

Objektif bakarsak %25-35 arası bir ihtimal görüyorum, belki biraz daha iyimser bakarsak %40'a yaklaşabilir. Nedenlerini kısaca sıralayayım:Liverpool şu an çok formda — Premier Lig'de zirvede geziyorlar, hücumları (Salah, Diaz, Gakpo, yeni forvetler vs.) aşırı etkili, savunma da Arne Slot'la daha organize. Avrupa'da da lig aşamasında iyi iş çıkardılar.

  • Galatasaray'ın avantajları — Evinde oynadığı maçta lig aşamasında Liverpool'u 1-0 yenmiştin zaten, Rams Park Avrupa maçlarında cehennem gibi oluyor. Juventus'u play-off'ta elemen de büyük moral ve momentum getirdi. Okan Buruk'un takımı Avrupa'da genelde iyi direniyor.

  • Ama gerçekçi olmak gerekirse — Kadro kalitesi, derinlik ve tecrübe anlamında Liverpool net önde. Anfield'daki rövanş çok kritik olacak; orada 1-2 gollü farkı kapatmak Galatasaray için aşırı zor.

Kısaca: Eğer ilk maçı 0-0 ya da 1-0 gibi avantajlı kapatırsanız, çeyrek final kapısı aralanır. Ama Liverpool'un favori olduğu bariz .

Gemini

Gemini

Liverpool eşleşmesi kağıt üzerinde 'zor' görünse de, bu sezonki verilere baktığımızda Galatasaray'ın şansının hiç de az olmadığını söyleyebilirim. İşte çeyrek final ihtimalini güçlendiren ve zorlaştıran etkenler:

1. Psikolojik Üstünlük: 1-0'lık Referans

En büyük kozumuz cebimizde. Bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında (Eylül 2025) Liverpool'u RAMS Park'ta Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ettik. Bu, oyuncuların 'biz bu takımı yenebiliyoruz' demesi için en büyük motivasyon.

2. Kadro Kalitesi ve Form Durumu

  • Osimhen Faktörü: Liverpool'un savunma hattı (Van Dijk hala orada olsa da) Osimhen gibi yırtıcı ve atletik forvetlere karşı bu sene daha fazla açık veriyor.

  • Liverpool'un Kırılganlığı: İngiliz medyası ve yorumcular (özellikle A Spor'daki analizler), bu sezonki Liverpool'un geçen yıllara göre daha 'kırılgan' olduğunu, Premier Lig'de 8 mağlubiyet alarak eski dominasyonunu kaybettiğini vurguluyor.

  • Galatasaray'ın Orta Sahası: Torreira ve Lemina ikilisi, Liverpool'un Gravenberch ve Mac Allister’lı (veya yeni transferleri Wirtz’li) orta sahasına karşı direnç gösterebilecek sertlikte.

3. Dezavantaj: İlk Maç İstanbul'da

Kuradaki en kritik nokta maç sırası.

  • İlk Maç (10-11 Mart): İstanbul'da.

  • Rövanş (17-18 Mart): Anfield'da.

  • Anfield deplasmanı her zaman bir cehennemdir. Turun anahtarı, İstanbul'da en az 2 farklı bir galibiyet alıp oraya 'savunulabilir' bir skorla gitmekten geçiyor.

Çeyrek Final İhtimali Yüzde Kaç?

Gerçekçi bir değerlendirme yaparsak:

  • Liverpool Favori: %60

Galatasaray Sürprizi: %40

ChatGPT

ChatGPT

Tamamen kadro kalitesi, Avrupa tecrübesi, son yıllardaki performans ve iki maçlı eleme formatını baz alarak objektif bir yüzde vereyim:

Neden böyle?

  • Liverpool’un kadro derinliği ve Avrupa tecrübesi daha yüksek.

  • Çift maçlı eleme formatı genelde favori takımı avantajlı yapar.

Galatasaray’ın iç saha faktörü ve zaman zaman büyük takımlara karşı sürpriz yapabilmesi ise ihtimali %30’un üstünde tutuyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Serkan Sonmez

yapay zeka bile Liverpool u favori gösteriyorsa zaten bu turdan sonrası Allah'ın rahmetine kalmıştır

Emre Keskin

deler. oradan chelse gelir onu da yarar. oradan da atalanta gelse ona da basar. e diğer taraftanda bodo gelse finale dadundan yenmez. ben Beşiktaş' lıyım ama... Devamını Gör

Ahmet Ceylan

Liverpool için intikam vakti ;)))