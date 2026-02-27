Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Çeyrek Final İhtimali Yüzde Kaç?

Juventus'u devre dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Mevcut formu ve sakatlık sorunları nedeniyle taraftarların büyük çoğunluğunun diğer bir olası rakip olan Tottenham'ı istemesine rağmen daha zorlu bir rakip olan Liverpool'un çekilmesi moralleri bozsa da Galatasaray'ın çeyrek final ihtimali hiç düşük değil.

Biz de bu ihtimalleri popüler yapay zeka araçları Grok, Gemini ve ChatGPT'ye sorduk.