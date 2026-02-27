Mağazacılık ve Forma Satışına Göre Avrupa'nın En Çok Gelir Elde Eden Futbol Kulüpleri Açıklandı
UEFA'nın yayınladığı finansal rapora göre 2025 yılında ticari faaliyetlerden en çok gelir elde eden futbol kulüpleri açıklandı. Katalan devi Barcelona'nın 277 milyon euroluk hasılatla birinci çıktığı listede üç büyükler de yer aldı. İlk 20'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kendine yer bulurken sarı kırmızılılar özellikle forma satışı etkisiyle 8. sırada kendisine yer buldu.
Galatasaray rekor gelir elde etti.
7 kulüple İngiliz takımlarının domine ettiği ilk 20 sıralaması şu şekilde.
