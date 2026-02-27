onedio
Mağazacılık ve Forma Satışına Göre Avrupa'nın En Çok Gelir Elde Eden Futbol Kulüpleri Açıklandı

Oğuzhan Kaya
27.02.2026 - 12:26

UEFA'nın yayınladığı finansal rapora göre 2025 yılında ticari faaliyetlerden en çok gelir elde eden futbol kulüpleri açıklandı. Katalan devi Barcelona'nın 277 milyon euroluk hasılatla birinci çıktığı listede üç büyükler de yer aldı. İlk 20'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kendine yer bulurken sarı kırmızılılar özellikle forma satışı etkisiyle 8. sırada kendisine yer buldu.

Galatasaray rekor gelir elde etti.

99 milyon euroluk geliriyle Galatasaray listede 8. sırada yer alırken Fenerbahçe 72 milyon euro gelirle 12. oldu. Beşiktaş ise 50 milyon euroluk gelirle 17. sırada kendine yer buldu.

7 kulüple İngiliz takımlarının domine ettiği ilk 20 sıralaması şu şekilde.

Kaynak: Transfermarkt

