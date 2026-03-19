onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya Konserleri: 21 - 22 Mart Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino
19.03.2026 - 20:06

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Eskişehir’in öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 21-22 Mart tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Hangi Rock Konserleri Var?

Antalya Rock Etkinlikleri

  • Stickjam (22 Mart, 17:00 - Role Street) Antalya'nın alternatif müzik duraklarından biri olan Role Street'te sahne alan Stickjam, rock müziğin enerjisini ve doğaçlama yeteneğini canlı performansla birleştiriyor. Grup, klasik rock parçalarını ve kendi düzenlemelerini samimi bir atmosferde seslendirerek rock tutkunlarına keyifli bir pazar akşamı yaşatıyor.

İzmir Rock Etkinlikleri

  • Emre Nalbantoğlu (21 Mart, 22:00 - 6:45 Pub Bornova) Blues, rock ve alternatif tınıları kendine özgü bariton sesi ve etkileyici gitar performansıyla birleştiren Nalbantoğlu, İzmir'in en köklü rock sahnelerinden birinde dinleyiciyle buluşuyor. Sanatçının derinlikli besteleri ve cover parçaları, rock müziğin daha karanlık ve samimi yönlerini seven dinleyiciler için yüksek kaliteli bir seçenek sunuyor.

Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Ankara Pop Etkinlikleri

  • Ceren Sagu Bayram Özel (21 Mart, 21:00 - Jolly Joker Ankara) Türk pop müziğinin yükselen seslerinden Ceren Sagu, bayramın coşkusunu modern pop hitleri ve enerjik sahne performansıyla Başkent'e taşıyor. Sanatçı, Jolly Joker'in profesyonel atmosferinde hem kendi bestelerini hem de popüler cover parçaları seslendirerek dinleyiciye dinamik bir gece vaat ediyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Gecesi (21 Mart, 21:00 - IF Performance Hall TunusAnkara'nın en köklü gece kulübü geleneklerinden biri olan bu parti, Tarkan'dan Serdar Ortaç'a uzanan efsanevi 90'lar repertuvarıyla katılımcıları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Gece boyunca DJ performansları ve görsel şovlar eşliğinde, pop müziğin altın çağının en sevilen dans parçaları çalınıyor.

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi (21 Mart, 21:00 - IF Performance Hall Tepe Prime) Şeyma Ayaz, kentin batı yakasındaki eğlence merkezinde güncel Türkçe pop hitleri ve interaktif sahne şovuyla bayram kutlamalarına canlılık katıyor. Etkinlik, modern popun en hareketli örneklerini canlı vokal performansı ve yüksek tempolu düzenlemelerle bir araya getiriyor.

  • Fresh (21 Mart, 23:59 - IF Performance Hall Tunus) IF Tunus'un klasikleşmiş bar programlarından biri olan Fresh, popüler müziğin en taze ve güncel örneklerini geç saatlere kadar süren bir eğlence formatında sunuyor. Gece yarısından sonra başlayan bu program, kentin genç kitlesi için bayram hafta sonunun vazgeçilmez duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

  • Hiç Eskimeyen Şarkılar (22 Mart, 21:00 - IF Performance Hall Tunus) Pazar akşamını müzikle değerlendirmek isteyenler için hazırlanan bu konsept, zamanın ötesine geçmiş Türkçe pop klasiklerini merkezine alıyor. Kuşaklararası bir müzik köprüsü kuran etkinlik, hem duygusal hem de hareketli parçalarla nostalji tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Dance Of 2000's (22 Mart, 23:50 - IF Performance Hall Tunus) Milenyum sonrası Türk pop müziğine damga vuran şarkıların çalındığı bu bar programı, pazar gecesinin ritmini 2000'li yılların enerjisiyle yükseltiyor. Hande Yener, Demet Akalın ve Gülşen gibi isimlerin hit parçalarıyla şekillenen gece, kentin gece hayatına dinamik bir nokta koyuyor.

Antalya Pop Etkinlikleri

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi (21 Mart, 22:00 - Holly Stone Performance Hall) Antalya'nın en popüler performans merkezlerinden birinde düzenlenen bu etkinlik, Türkçe popun en yüksek tempolu şarkılarını kesintisiz bir eğlence anlayışıyla sunuyor. Mekanın profesyonel ışık sistemleri ve dans şovlarıyla desteklenen parti, bayram tatili için kentte bulunan gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

  • Rebelarc Season Opening 2026 (21 Mart, 15:00 - Infuse Drinkery) Antalya'nın turizm sezonuna merhaba dediği bu özel organizasyon, elektronik altyapılı pop tınıları ve şık bir atmosfer eşliğinde gerçekleşiyor. Season Opening konseptiyle hazırlanan gece, kentin seçkin kitlesine hitap eden bir bahar kutlaması niteliği taşıyor.

  • Mister and Missus: Her Telden Doksanlar (22 Mart, 22:00 - Holly Stone Performance Hall) 90'lı yılların unutulmaz pop hitlerini kendilerine has enerjileriyle yorumlayan grup, Antalya izleyicisine pazar akşamı duygusal ve neşeli bir zaman tüneli deneyimi yaşatıyor. 'Her Telden' konsepti, sadece pop değil, dönemin ruhunu yansıtan farklı türlerdeki sevilen eserleri de kapsıyor.

İzmir Pop Etkinlikleri

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi (21 Mart, 23:00 - Ooze Venue) Roman müziğinin ve şov dünyasının en renkli simalarından Kobra Murat, yüksek enerjili ve bol eğlenceli sahne şovuyla İzmir'in en büyük mekanlarından birinde sahne alıyor. Geleneksel ezgilerin popüler formlarla harmanlandığı gece, katılımcılara dansın ve neşenin ön planda olduğu unutulmaz bir bayram gecesi vaat ediyor.

  • Sena Gül (Paptircem) (21 Mart, 21:30 - The Factory PSM) Modern pop ve alternatif tınıları ironik şarkı sözleriyle birleştiren Paptircem, İzmir'in endüstriyel mirasını sanata dönüştüren mekanında yeni nesil pop müziğin en taze örneklerini sunuyor. Sanatçı, kendine özgü vokal tarzı ve sahne enerjisiyle genç kuşak müzikseverlerin favori isimleri arasında yer alıyor.

  • Euro-Party: Geçmişe Yolculuk (21 Mart, 21:00 - Cliff Venue) Eurovision klasiklerinden 90'ların dünya çapındaki pop hitlerine kadar geniş bir repertuvar sunan bu konsept parti, İzmir'in kozmopolit eğlence anlayışını yansıtıyor. Cliff Venue'nün modern atmosferinde gerçekleşen etkinlik, katılımcıları global pop kültürünün en sevilen dönemlerine götürüyor.

  • Cengiz Kurtoğlu (21 Mart, 22:00 - Yeni Cabaret İzmir) Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu, fantezi-pop müziğinin en derin ve duygusal eserlerini bayram özel programı kapsamında İzmirli dinleyicileriyle buluşturuyor. Sanatçının klasikleşmiş şarkıları, Yeni Cabaret'in şık ortamında izleyicilere nostalji ve hüzün dolu bir müzik ziyafeti sunuyor.

Bursa Pop Etkinlikleri

  • Yıldız Tilbe (21 Mart, 22:00 - Merinos AKM Osmangazi Salonu) Türk pop ve arabesk müziğinin en büyük ikonlarından biri olan Yıldız Tilbe, kendine has dansları ve milyonların ezbere bildiği besteleriyle Bursa'nın en büyük salonunda sahne alıyor. Sanatçının duygusal yoğunluğu yüksek performansı, bayramın ilk hafta sonuna görkemli bir imza atıyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti (21 Mart, 21:00 - Jolly Joker Bursa) Bursa'nın sosyal yaşamında kilit bir yere sahip olan bu parti serisi, bayram özel konseptiyle 90'lı ve 2000'li yılların en büyük Türkçe pop hitlerini bir araya getiriyor. DJ performansları ve nostaljik görsellerle desteklenen gece, geniş bir yaş kitlesine hitap eden kolektif bir eğlence sunuyor.

  • Ceren Sagu Bayram Özel (22 Mart, 22:00 - Jolly Joker Bursa) Ankara performansının hemen ertesi günü Bursa'ya geçen sanatçı, modern pop repertuvarını Bursa'daki hayranları için seslendiriyor. Sanatçının enerjik sahne performansı, bayram tatilini pazar akşamı müzikle sonlandırmak isteyenler için ideal bir tercih oluşturuyor.

  • Sefobesk Show (21 Mart, 20:30 - L'alibi Meşelipark) Popüler müziğin arabesk tınılar ve interaktif şov elementleriyle harmanlandığı bu konsept, Bursa'nın gece hayatına farklı bir soluk getiriyor. Hem dinlemelik hem de izlemelik bir sahne prodüksiyonu sunan etkinlik, izleyiciyi müziğin ritmine dahil eden dinamik bir yapıya sahip.

Bı Hafta Sonunun En İyi Rap Konserleri

Bursa Rap ve Hip-Hop Etkinlikleri

  • Era7capone - Batuflex (21 Mart, 21:00 - Bursa Suare) Yeni nesil Türk rap ve drill sahnesinin en popüler isimlerinden olan ikili, sert ritimleri ve sokak kültürünü yansıtan sözleriyle Bursa'daki genç kitleyi mobilize ediyor. Bursa Suare'nin yüksek kapasiteli atmosferinde gerçekleşecek bu konser, kentin rap müzik dünyasındaki ağırlığını ve gençlerin bu türe olan yoğun ilgisini tescilliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın