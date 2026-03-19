Bu Ay Kaçırırsan Üzüleceğin Şarkılar

19.03.2026 - 20:01

Bazı şarkıları daha ilk dinleyişte listenize eklemek istersiniz. Bu ay her yerde duyduğumuz o şarkılar da tam olarak böyle hissettiriyor.  Eğer “son zamanlarda ne dinlemeliyim?” diyorsan, bu liste tam sana göre.

1. Bruno Mars - I Just Might

Bruno Mars yine “ilk saniyede yakalayan” bir şarkıyla karşımızda. Modunuzu yükseltmek için bölüm sonu canavarı gibi sizi bekliyor. Keyfîniz kaçtığı an aklınıza ilk gelecek şarkılardan biri olsun.

2. Harry Styles - Aperture

Harry Styles'in kalbimize dokunan o eşsiz sesi, bu şarkı ile birleşince ortaya büyüleyici bir parça çıkmış. Kulaklıkla dinleyince etkisi iki katına çıkan türden.

3. Taylor Swift - Opalite

Taylor'dan alışık olduğumuz o tarz bu şarkıda da etkisini sürdürüyor. Şarkı kalbinize dokunurken, fark etmeden kendinizi 'replay' tuşuna basarken bulacaksınız.

4. Charlie Puth - Beat Yourself Up

Charlie Puth’un klasik catchy melodileri yine iş başında. Akılda kalan nakaratı ile gün içinde sürekli mırıldanmalık bir şarkı.

5. Olivia Dean - Man I Need

Bu şarkı tam olarak “slow ama sıkmayan” tanımına uyuyor. Ruh halinize göre dinleyip her seferinde bambaşka şeyler hissedeceğiniz muhteşem bir tür.

6. sombr - 12 to 12

Indie-pop sevenler için ayın sürprizi. Özellikle gece dinleyince duygusu iki katına çıkıyor. Sessiz ama etkili ilerleyen parçalardan.

7. Ravyn Lenae - Love Me Not

Ravyn’in sesi şarkıyı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Son zamanlarda keşfedilip hızla yayılan gizli favorilerden. Dinlediğiniz an sizi yavaş yavaş içine çekecek.

8. Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Dans ritmi yüksek, enerjisi bol bir parça. Özellikle spor yaparken ya da bir yere hazırlanırken açılacak bir şarkı arıyorsanız bu şarkı tam size göre.

9. Djo - End Of Beginning

Uzun bir süre daha bu şarkıyı dinleyeceğiz gibi duruyor çünkü etkisi bir an bile azalmadı! Son zamanların en duygulu viral şarkılarından biri.

10. Golden

Soundtrack olmasına rağmen listeleri yerinden oynatan harika bir parça! K-pop enerjisi ile de birleşince resmen harika dinlemeden duramayacağımız harika bir parça ortaya çıkıyor...

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
