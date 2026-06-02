Haziran Ayında Doğanlar İçin Özenle Hazırlanmış "İyi Ki Doğdun" Playlisti

Aslı Uysal
02.06.2026 - 18:01
Haziran ayı demek, bir yanda uzun günler, diğer yanda gecesi hiç bitmeyen anılar demek... Ne tamamen hüzünlü ne de aşırı enerjik haziran ayı şarkıları için listeye göz atmayı unutmayın!

1. Harry Styles – Golden

Haziran hissini en iyi anlatan şarkılardan biri. Taşıdığı özgür enerji tam bu aya ait gibi. Sanki yazın en güzel gününde cam açık arabada gidiyormuşsun gibi hissettiriyor

2. Billie Eilish – my future

Sakin ama umutlu bir hissi var şarkının. Çok büyük şeyler söylemeden insanın kalbinde iyi hisler bırakıyor. Haziran’ın o hafif melankolik yaz akşamlarına uyuyor.

3. Dominic Fike – 3 Nights

Daha eğlenceli ve rahat bir yaz enerjisi taşıyor. Vibe'ı inanılmaz iyi! Haziran doğumulularının keyifle dinleyeceği şarkılardan biri.

4. Dua Lipa – Dance The Night

Kutlama hissi veren modern pop şarkılardan! Haziran akşamları için harika bir enerji taşıyor. Doğum günü gecesi playlist’ine direkt eklenir.

5. Katy Perry – Birthday

Tam anlamıyla doğum günü enerjisi taşıyan bir şarkı. Üstelik yaz hissini de çok güçlü bir şekilde taşıyor. Haziran doğum günü partilerine direkt uyuyor.

6. Niall Horan – Heaven

Özellikle gün batımında çok iyi hissettiriyor. Haziran ayının sakin tarafını bir şarkı yapmışlar gibi hissettiriyor. İnsan dinlerken hafifliyor.

7. Calvin Harris – Feels

Bu şarkı tam haziran ayında doğan birinin soundtrack'i gibi. Tam yaz başlangıcı enerjisi. Arkadaş ortamı, tatil ve sıcak hava hissi direkt geliyor.

8. Taylor Swift – “Cruel Summer”

İsmi bile Haziran hissi taşıyor.  Haziran doğumluların ruhuna uyuyor.

9. Post Malone & Swae Lee – “Sunflower”

Renkli, hafif ve aşırı pozitif bir şarkı. Yaz başlangıcıyla çok uyumlu bir havası var.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
